Умер актер Василий Лановой

"Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память...", - написал в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.