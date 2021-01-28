Умер актер Василий Лановой
Актер Василий Лановой умер на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Ирину Купченко. 2 января Лановой был госпитализирован с Covid-19. В ночь на 28 января актера перевели в реанимацию из-за осложнений.
Актер Василий Лановой умер на 88-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Ирину Купченко. 2 января Лановой был госпитализирован с Covid-19. В ночь на 28 января актера перевели в реанимацию из-за осложнений.
"Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память...", - написал в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.
Василий Лановой - народный артист СССР, актер театра и кино, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина. Популярность ему принесли роли Ивана Вараввы в фильме "Офицеры", Карла Вольфа в "Семнадцати мгновениях весны" и Артура Грея в "Алых парусах".