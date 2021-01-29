Подробности поимки педофила: он насиловал девочек, находясь под пробационным надзором

В начале марте прошлого года две двенадцатилетние девочки прогуливались по центру Риги, пока их не пригласил к себе некий мужчина. Обещал тепло и хорошо провести время. В квартире мужчина девочек закрыл, принудил употреблять наркотики и изнасиловал.

"Он приставил нож ей к горлу и угрожал таким способом, после чего изнасиловал. Вторую девочку он изнасиловал уже без этих действий, но после этого он долго ее преследовал и продолжал совершать сексуальное насилие",

- рассказал передаче начальник 3-го отдела Управления уголовного розыска Госполиции Олег Лавчиновскис.

Насилие продолжалось четыре с половиной месяца. Мужчина требовал регулярно встречаться, продолжал водить девочку в свою квартиру и сексуально использовать, пока 24 июля она не рассказала об этом матери.

"Это преследование и постоянное сексуальное насилие так сильно повлияли на девочку, что она набралась смелости и рассказала матери. Мать незамедлительно обратилась в полицию, рассказал передаче полицейский.

В тот же самый день мужчину удалось найти и задержать. Полиция рассказала, что мужчина родился в 1959 году, то есть, ему 61 или 62 года. Кроме того, ранее он уже был судим за изнасилование несовершеннолетнего лица. Полиция указывает, что в 2019 году насильник вышел из тюрьмы после шести проведенных за решеткой лет.

В момент совершения преступления у него продолжался пробационный надзор. Служба пробации подтвердила, что у насильника не было электронного надзора, так как его применяют только к освобожденным досрочным.

Руководитель Службы пробации Михаил Папсуевич проинформировал, что начата проверка, чтобы выяснить, действовала ли служба соответственно.