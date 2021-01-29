Пт, 29.01.2021
Только не вместе! От детей нужно жить как можно дальше. Раймонд Паулс
Раймонд Паулс
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"Наш тандем с Алексеем для тех, кто наверху, особенно опасен": Врач Навального - Анастасия Васильева

Анастасия Васильева - глава "Альянса врачей" и офтальмолог, которая лечила Алексея Навального после химического ожога глаза. Вчера, 28 января, следователи задержали ее на 48 часов. Рассказываем за что, а также кто она такая.

Задержание

"Медуза" со ссылкой на адвоката Васильевой Дмитрия Джулая пишет, что Васильева проходит по делу о нарушении карантина как подозреваемая (отмечается, что еще ночью она была свидетелем).

Перед задержанием у нее был проведен обыск - в момент, когда ей зачитывали условия обыска, она играла на фортепиано.

Перед задержанием следователь, которая приехала к офтальмологу, позвонила  Джулаю, перепутав его со своим начальством. Адвокат "дал указание сниматься и ехать на базу". В результате следователь и полиция уехали, однако вернулись назад около трех часов ночи 28 января. Васильева отметила, что они "почти взломали дверь" в ее квартиру.

Об Анастасии

Анастасия родилась и выросла в Москве в семье врачей. Среди ее достижений (и это не все):

  • диплом по специальности "лечебное дело" (2006 год, Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова);
  • ординатура на кафедре глазных болезней;
  • работа ассистентом в Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М. А. Лиходея;
  • окончание учебы в аспирантуре в 2013 году.

В 2004 году девушка вышла замуж. Ее муж работает хирургом. Отец ее мужа - генерал ФСБ. После того, как об этом стало известно, Васильеву обвиняли в том, что она передает персональную информацию медиков родственнику.

"У нас очень хорошие отношения, хотя мы сейчас и в процессе развода. Не успели развестись - суды закрылись, но уже с Нового года он живет не с нами, переехал", - говорила Васильева в мае прошлого года. С тестем женщина практически не общалась.

Известно, что у Анастасии есть сестра-двойняшка.

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У супругов двое детей, и Анастасия часто проводит с ними время. Она ведет аккаунт в Instagram, где публикует снимки как с официальных мероприятий, так и домашние. 

Сыну Васильевой тринадцать лет, дочке - пятнадцать. 

"Они уже довольно большие. Но нападать на моих детей - это уж совсем какой-то беспредел. Я верю, что до такой низости они не дойдут. Если такое будет, я просто приму меры", - в мае прошлого года призналась Васильева изданию Wonderzine. 

По признанию Анастасии, она - мастер спорта по легкой атлетике, а также была чемпионкой Москвы по бегу с барьерами.

В ноябре 2020-го Васильева получила премию "Женщина года" от журнала Glamour.

"Альянс врачей" и Алексей Навальный

В новостях об Анастасии начали говорить в 2019 году - как о лечащем враче Алексея Навального. Пока государственные СМИ заявляли, что опухший глаз оппозиционного политика - следствие крапивницы, Васильева говорила, что это, скорее всего, воздействие химвеществ.

"Наш тандем с Алексеем для тех, кто наверху, особенно опасен. Они понимают, что мы можем открыть людям глаза на происходящее",

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- признавалась Васильева Winderzine в 2020 году.

По окончании аспирантуры Анастасия начала работать в ФГБНУ "Научно-исследовательский институт глазных болезней". Незадолго до того, как стали сокращать врачей весной 2018 года, девушка ушла на работу в частную клинику.

Создание профсоюза случилось из-за ситуации с ее матерью. Надежду Машукову, доктора наук, "попросили" перевестись на другую должность, не связанную с ее деятельностью. В противном случае - увольнение. 

Васильева обращалась к чиновникам за помощью в попытке восстановить в должности уволенных сотрудников. На помощь пришел Алексей Навальный. Вместе с юристами они вернули на работу мать Анастасии и еще одного доктора.

Последовал шквал просьб от пациентов и врачей со всей страны. Так Васильева решила бороться с беззаконием.

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"Альянс врачей" был основан в 2018-м. Это профсоюз медицинских работников - инициативная группа, которая оказывает юридическую помощь пострадавшим ввиду нарушений трудовых или социальных прав.

В настоящее время у официально зарегистрированного объединения несколько проектов по защите интересов врачей и медицинских работников России.

Чтобы заниматься профсоюзом, Анастасии пришлось на время оставить основную работу. 

"Если бы мне помог Медведев или Путин, у меня не поменялись бы взгляды, я уже говорила, что верила в президента. Сейчас же я все прекрасно вижу: плох тот государь, который не ведает, что творится у него в государстве", - ответила Васильева тому же изданию на вопрос, что поменялось бы, если бы ей помогли в Кремле. 

Инцидент в Новгородской области

2 апреля Васильеву задержали в городе Окуловка Новгородской области, куда она приехала вместе с членами профсоюза, чтобы передать местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Лидера "Альянса врачей" оштрафовали на 1600 рублей (около 17 евро) по двум протоколам о неповиновении полиции.

Отравление Навального

Когда в августе прошлого года Алексея Навального госпитализировали в Омске, Васильева признавалась, что так и не увидела никакую медицинскую документацию. В СМИ пытались обвинить ее в том, что она хочет оклеветать людей, которые поддерживают жизнь Навального. Анастасия, в свою очередь, в Twitter выразила благодарность омским медикам, которые спасали Навального.

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