"Наш тандем с Алексеем для тех, кто наверху, особенно опасен": Врач Навального - Анастасия Васильева

Задержание

"Медуза" со ссылкой на адвоката Васильевой Дмитрия Джулая пишет, что Васильева проходит по делу о нарушении карантина как подозреваемая (отмечается, что еще ночью она была свидетелем).

Перед задержанием у нее был проведен обыск - в момент, когда ей зачитывали условия обыска, она играла на фортепиано.

Анастасия Васильева, председательница независимого профсоюза «Альянс врачей»,виртуозно играет на пианино, пока ей зачитывают условия обыска pic.twitter.com/Gx2A50kbKA — феминитивы не вчера изобрели (@it1_f) January 27, 2021

Перед задержанием следователь, которая приехала к офтальмологу, позвонила Джулаю, перепутав его со своим начальством. Адвокат "дал указание сниматься и ехать на базу". В результате следователь и полиция уехали, однако вернулись назад около трех часов ночи 28 января. Васильева отметила, что они "почти взломали дверь" в ее квартиру.

Об Анастасии

Анастасия родилась и выросла в Москве в семье врачей. Среди ее достижений (и это не все):

диплом по специальности "лечебное дело" (2006 год, Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова);

ординатура на кафедре глазных болезней;

работа ассистентом в Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М. А. Лиходея;

окончание учебы в аспирантуре в 2013 году.

В 2004 году девушка вышла замуж. Ее муж работает хирургом. Отец ее мужа - генерал ФСБ. После того, как об этом стало известно, Васильеву обвиняли в том, что она передает персональную информацию медиков родственнику.

"У нас очень хорошие отношения, хотя мы сейчас и в процессе развода. Не успели развестись - суды закрылись, но уже с Нового года он живет не с нами, переехал", - говорила Васильева в мае прошлого года. С тестем женщина практически не общалась.

Известно, что у Анастасии есть сестра-двойняшка.

У супругов двое детей, и Анастасия часто проводит с ними время. Она ведет аккаунт в Instagram, где публикует снимки как с официальных мероприятий, так и домашние.

Сыну Васильевой тринадцать лет, дочке - пятнадцать.

"Они уже довольно большие. Но нападать на моих детей - это уж совсем какой-то беспредел. Я верю, что до такой низости они не дойдут. Если такое будет, я просто приму меры", - в мае прошлого года призналась Васильева изданию Wonderzine.

По признанию Анастасии, она - мастер спорта по легкой атлетике, а также была чемпионкой Москвы по бегу с барьерами.

В ноябре 2020-го Васильева получила премию "Женщина года" от журнала Glamour.