"Наш тандем с Алексеем для тех, кто наверху, особенно опасен": Врач Навального - Анастасия Васильева

В новостях об Анастасии начали говорить в 2019 году - как о лечащем враче Алексея Навального. Пока государственные СМИ заявляли, что опухший глаз оппозиционного политика - следствие крапивницы, Васильева говорила, что это, скорее всего, воздействие химвеществ.
"Наш тандем с Алексеем для тех, кто наверху, особенно опасен. Они понимают, что мы можем открыть людям глаза на происходящее",
- признавалась Васильева Winderzine в 2020 году.
По окончании аспирантуры Анастасия начала работать в ФГБНУ "Научно-исследовательский институт глазных болезней". Незадолго до того, как стали сокращать врачей весной 2018 года, девушка ушла на работу в частную клинику.
Создание профсоюза случилось из-за ситуации с ее матерью. Надежду Машукову, доктора наук, "попросили" перевестись на другую должность, не связанную с ее деятельностью. В противном случае - увольнение.
Васильева обращалась к чиновникам за помощью в попытке восстановить в должности уволенных сотрудников. На помощь пришел Алексей Навальный. Вместе с юристами они вернули на работу мать Анастасии и еще одного доктора.
Последовал шквал просьб от пациентов и врачей со всей страны. Так Васильева решила бороться с беззаконием.
"Альянс врачей" был основан в 2018-м. Это профсоюз медицинских работников - инициативная группа, которая оказывает юридическую помощь пострадавшим ввиду нарушений трудовых или социальных прав.
В настоящее время у официально зарегистрированного объединения несколько проектов по защите интересов врачей и медицинских работников России.
Чтобы заниматься профсоюзом, Анастасии пришлось на время оставить основную работу.
"Если бы мне помог Медведев или Путин, у меня не поменялись бы взгляды, я уже говорила, что верила в президента. Сейчас же я все прекрасно вижу: плох тот государь, который не ведает, что творится у него в государстве", - ответила Васильева тому же изданию на вопрос, что поменялось бы, если бы ей помогли в Кремле.
Инцидент в Новгородской области
2 апреля Васильеву задержали в городе Окуловка Новгородской области, куда она приехала вместе с членами профсоюза, чтобы передать местным медикам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Лидера "Альянса врачей" оштрафовали на 1600 рублей (около 17 евро) по двум протоколам о неповиновении полиции.
Когда в августе прошлого года Алексея Навального госпитализировали в Омске, Васильева признавалась, что так и не увидела никакую медицинскую документацию. В СМИ пытались обвинить ее в том, что она хочет оклеветать людей, которые поддерживают жизнь Навального. Анастасия, в свою очередь, в Twitter выразила благодарность омским медикам, которые спасали Навального.