Ни одного Андриса и Лиги? Названы самые популярные имена новорожденных в Латвии за 2020 год

Хотя и Оливер и Эмилия стали самыми популярными именами, которые давали в прошлом году новорожденным, Роберт и София, которые не теряли лидерских позиций с 2010-го по 2019-й, все еще на вершине топа: Роберт - на третьем месте, а София - втором. Однако, например, имя Оливер в 2010-м ни разу не было популярным.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке: "Лидер прошлого года Оливер 10 лет назад был только на 59-м месте. Так что это стремительный подъем в течение 10 лет. Но, например, Эмилс, Адриан, Анна, Паула, Марта - те имена, которые все 10 лет входили в топ-10".

В свою очередь, те имена, которые были популярны в 70-80-е годы, например, Андрис, Илзе, Инесе, Лига, родители своим детям больше не дают.

В прошлом году из 17 483 новорожденных, имя Эмилия Дали 235 девочкам, а Оливером были названы 163 мальчика.

Также были популярны мужские имена: Марк (163), Роберт (159), Эмилс (154), Густав (148), Маркус (145), Карлис (133), Екаб (132), Эрнест (131) и Адриан (112). Среди женских имен лидеры: София (227), Алисе (219), Марта (159), Анна (145), Амелия (140), Паула (117), Элза (113), Дарта (110) и Эстер (104).

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Считавшееся популярным имя Янис в 2020-м дали 68 мальчикам и это имя на 33 месте (10 лет назад - на 13-м). Однако число Янисов сокращается - 25 лет назад их регистрировали около 600 имен в год.

Родители дают своим детям благозвучные и легко выговариваемые имена, рассказывает акушерка Рижского роддома Байба Фиркусе, которая работает в своем деле 40 лет.

"Родители очень смотрят, чтобы имя было понятным как в Латвии, так и за границей, чтобы его было легче выговорить. Еще интересно, что родители, конечно, это не так распространено, соединяют имя матери и отца", - рассказала Фиркусе.

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Входят в могу и новые имена, которые еще не так популярны в Латвии как Эмилия и Оливер, в том числе - Мия, Одри и Леа.