Трагическая охота в Виесите: охотник стрелял в темноте из салона своей машины

Охотник стрелял из салона машины, что запрещено. Он совершил выстрел, не убедившись в том, что это за цель. А также выстрел был произведен в темное время суток, около 18.30. По словам журналиста, в это время стрелять можно только с возвышенности.

Жертвой оказался местный житель, который не был охотником и просто гулял по сельской местности. Пострадавший скончался на месте.

Начат уголовный процесс по факту убийства по невнимательности. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы или принудительные работы. Более подробная информация не предоставляется в интересах следствия.

Госполиция повторно отмечает, что согласно правилам охоты стрельба по неясно видимой цели запрещена.

Председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс агентству LETA выразил возмущение по поводу случившегося.