В Виеситском крае во время охоты был смертельно ранен мужчина

"Это нельзя назвать законной охотой, так как выстрел произошел в месте, по поводу которого не был заключен договор об использовании прав на охоту. Это одно из грубейших нарушений закона об охоте. Во-вторых, полностью и тотально игнорировался ряд установленных требований безопасности, в том числе стреляли по неясно видимой цели",