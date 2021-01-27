В Виеситском крае во время охоты был смертельно ранен мужчина
Во вторник в Виеситском крае во время охоты был ранен охотник, он скончался на месте происшествия до прибытия медиков, сообщает агентство LETA.
Во вторник в Виеситском крае во время охоты был ранен охотник, он скончался на месте происшествия до прибытия медиков, сообщает агентство LETA.
Случай произошел в волости Саукас во время заявленной охоты, погиб мужчина 1958 года рождения. По информации полиции, не соблюдались требования безопасности и выстрел из охотничьей винтовки осуществлялся по неясно видимой цели.
На месте происшествия был задержан один человек. В связи с произошедшим изъято охотничье оружие и боеприпасы, назначены экспертизы.
Начат уголовный процесс по факту убийства по невнимательности. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы или принудительные работы. Более подробная информация не предоставляется в интересах следствия.
Госполиция повторно отмечает, что согласно правилам охоты стрельба по неясно видимой цели запрещена.
Председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс агентству LETA выразил возмущение по поводу случившегося.
"Это нельзя назвать законной охотой, так как выстрел произошел в месте, по поводу которого не был заключен договор об использовании прав на охоту. Это одно из грубейших нарушений закона об охоте. Во-вторых, полностью и тотально игнорировался ряд установленных требований безопасности, в том числе стреляли по неясно видимой цели",
- сказал Барвикс.
Напомним, в начале декабря в волости Жигуру Вилякского края во время охоты был смертельно ранен мужчина 1963 года рождения. Причиной происшествия также стало нарушение правил охоты.