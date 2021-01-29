Подробности нелегальной вечеринки: полиция оштрафовала 16 иностранных студентов

Во вторник вечером, 26 января, Рижская полиция самоуправления получила вызов в дом на улице Блауманя, соседи пожаловались на громкую музыку в одной из квартир, которую было слышно даже на улице. Дверь стражам порядка открыли не сразу.

"В тот момент, когда полицейские зашли в квартиру, многие тусовщики спрятались, кто-то под кровать, кто-то в шкаф.

Но накрытый стол и бутылки с алкоголем свидетельствовали, что людей там больше, чем было видно вначале", - рассказал представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис.

Оказалось, что в квартире находились 16 человек. При проверке документов выяснилось, что это студенты высшей школы Turība, которые приехали в Латвию по обмену из Франции и Италии. Сперва полицейские назначили штраф в 500 евро каждому, но всё же сжалились над молодыми людьми и уменьшили его до 300 евро.

Молодые люди пытались убедить полицейских, что не знали об ограничениях на собрания.

Томс Садовскис говорит: "Важно, чтобы студенты получали информацию от учебного заведения, чтобы они знали, какие правила надо соблюдать. Хороший пример — высшая школа Страдиня, с которым мы сотрудничаем уже несколько лет. Они регулярно приглашают наших сотрудников из отдела туризма читать лекции на английском о том, что в Латвии разрешено и что запрещено".

Впрочем, в университете Turība утверждают, что делают все для того, чтобы студенты были в курсе постоянно меняющихся в Латвии правил.

"В общежитиях есть информационные материалы, внутренняя информационная система. Есть сайт. Мы также отправляем каждому студенту электронные письма, смс с информацией об изменениях. Кроме того, студенты могут задавать свои вопросы в WhatsApp и Messenger, которыми они активно пользуются", - заявила директор по развитию Turība Марта Мацкевича.

По этому конкретному случаю ВУЗ проведет проверку, будут информированы учебные заведения, откуда прибыли студенты по обмену. Если откроются существенные нарушения или они повторятся студенты лишатся стипендии Erasmus и будут вынуждены вернуться домой.