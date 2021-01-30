Сб, 30.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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LTV7: Рижская стройуправа проведет рейд по квартирам в многоэтажках

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Рижское строительное управление в этом году планирует проверить техническое состояние 40 столичных многоэтажных домов 4-х распространенных в столице серий.  Не только сами здания, но и квартиры, об этом сообщает программа Русского Вещания LTV7 "Сегодня вечером".

Для проверки выбраны по 10 домов 119-й, 464-й, 467-й и 602-й серий. Это около 1500 квартир. Представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс говорит: "Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы.

В случае если незаконная перестройка будет обнаружена внутри квартиры, владельцев могут попросить ее устранить, или легализовать".

Обследование домов и квартир планируется начать, как только улучшится эпидемиологическая ситуация в Латвии. Жильцы домов о проверке будут заранее оповещены. При этом в стройуправе отмечают -

если жильцы откажутся пускать инспекторов в свое имущество, придется прибегать к помощи правоохранительных органов.

Также по результатам обследования будет сделан вывод необходимы ли домам этих 4-х серий какие - либо ремонтные работы.

Видео: Сюжет передачи "Сегодня вечером" на LTV7

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