LTV7: Рижская стройуправа проведет рейд по квартирам в многоэтажках

Для проверки выбраны по 10 домов 119-й, 464-й, 467-й и 602-й серий. Это около 1500 квартир. Представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс говорит: "Инспекторы не только проверят техническое состояние зданий, но также обследуют все квартиры, чтобы понять их состояние в общем, сколько сделано незаконных перестроек и какие еще есть проблемы.