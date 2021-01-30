General Motors сообщил, когда откажется от бензиновых и дизельных двигателей

Исполнительный директор GM Мэри Барра сообщила, что в 2035 году весь спектр моделей концерна перейдет на электропривод, в свою очередь до 2040 года предприятие планирует стать нейтральным к выбросам CO2.

Перемены не пройдут мимо даже такой легенды как Corvette, которому рано или поздно придется проститься с гаммой двигателя V8. Но, как уже было упомянуто, это произойдет не сразу, а в течение 14-летнего периода. 2

В то же время GM решил ускорить введение зеленых технологий и выпустить целый ряд новых электрифицированных автомобилей. Сейчас план предусматривает до 2025 года изготовить 40 электромобилей разных брендов и моделей. Среди них - уже презентованный в прошлом году электрический Hummer EV, а также ожидаемые электрические кроссоверы Cadillac и Chevrolet.

"General Motors вместе с правительствами и компаниями по всему миру работает, чтобы создать более безопасную, экологичную и лучшую среду. Мы призываем и других последовать нашему примеру и позитивно повлиять не только на сферу, но и на всю экономику в целом", - указала Барра.

Станут "зеленее" и заводы концерна. Заводы в США в течение девяти лет планируют перейти на использование возобновляемой энергии. На других заводах GM это последует в период до 2035 года. Таким образом предприятие, участвующее в Парижском соглашении по климату, готовится реализовать амбициозный план и до 2040 года снизить выбросы углекислого газа до нуля.