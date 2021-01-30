Сб, 30.01.2021
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General Motors сообщил, когда откажется от бензиновых и дизельных двигателей

Мэри Барра ФОТО: General Motors

Концерн General Motors присоединился к производителям, которые уже поставили конкретную цель прекратить выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако это не произойдет завтра или в следующем году, а в период до 2035 года.

Исполнительный директор GM Мэри Барра сообщила, что в 2035 году весь спектр моделей концерна перейдет на электропривод, в свою очередь до 2040 года предприятие планирует стать нейтральным к выбросам CO2.

Перемены не пройдут мимо даже такой легенды как Corvette, которому рано или поздно придется проститься с гаммой двигателя V8. Но, как уже было упомянуто, это произойдет не сразу, а в течение 14-летнего периода.

В то же время GM решил ускорить введение зеленых технологий и выпустить целый ряд новых электрифицированных автомобилей. Сейчас план предусматривает до 2025 года изготовить 40 электромобилей разных брендов и моделей. Среди них - уже презентованный в прошлом году электрический Hummer EV, а также ожидаемые электрические кроссоверы Cadillac и Chevrolet.

"General Motors вместе с правительствами и компаниями по всему миру работает, чтобы создать более безопасную, экологичную и лучшую среду. Мы призываем и других последовать нашему примеру и позитивно повлиять не только на сферу, но и на всю экономику в целом", - указала Барра.

Станут "зеленее" и заводы концерна. Заводы в США в течение девяти лет планируют перейти на использование возобновляемой энергии. На других заводах GM это последует в период до 2035 года. Таким образом предприятие, участвующее в Парижском соглашении по климату, готовится реализовать амбициозный план и до 2040 года снизить выбросы углекислого газа до нуля.

На виртуальной выставке бытовой электроники CES, прошедшей в середине января, GM сообщил о четырех новых электрических транспортных средствах, в основе которых будет платформа Ultium или Flexible Global EV, на базе которой построен и презентованный осенью прошлого года GMC Hummer EV. Возрожденная в форме электромобиля, самая мощная версия легендарного пикапа оборудована тремя электродвигателями, которые вместе развивают 1014 лошадиных сил.

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