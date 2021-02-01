Люди на коленях, шокер и закрытый центр. Чем ответ российских властей на протесты напомнил Беларусь

На воскресных акциях протеста по всей России задержали 4822 человека. Такие данные приводит ОВД-инфо по состоянию на 31 января 21:10 мск.
По итогам акций в прошлую субботу, 23 января, правозащитники насчитали 4002 задержанных. Рекорд побит и в столице: 1516 против 1454 в прошлую субботу.
На воскресной акции полиция действовала жестче, чем в прошлый раз.
Отдельные случаи жестокости со стороны полиции были и на предыдущих акциях. Так, на протестах вокруг кампании в Мосгордуму в 2019 году полицейские ударили в живот Дарью Сосновскую, которая пыталась заступиться за задержанного человека с инвалидностью, сломали ногу Константину Коновалову и отправили в больницу Бориса Канторовича.
Но в этот раз подобных случаев стало больше, а жестокость - более системной. Это напомнило кадры с летних протестов в Минске.
Традиционно жестко полиция действовала в Петербурге. Znak.com опубликовал видео из автозака, где лежит человек без сознания. , полиция и Росгвардия использовали электрошокеры и сажали митингующих на колени. Русская служба Би-би-си разбиралась, с чем связаны беспрецедентные меры по профилактике и подавлению протестов.
"Не могу дышать, парни!": чем запомнились протесты
На воскресных акциях протеста по всей России задержали 4822 человека. Такие данные приводит ОВД-инфо по состоянию на 31 января 21:10 мск.
По итогам акций в прошлую субботу, 23 января, правозащитники насчитали 4002 задержанных. Рекорд побит и в столице: 1516 против 1454 в прошлую субботу.
На воскресной акции полиция действовала жестче, чем в прошлый раз.
Отдельные случаи жестокости со стороны полиции были и на предыдущих акциях. Так, на протестах вокруг кампании в Мосгордуму в 2019 году полицейские ударили в живот Дарью Сосновскую, которая пыталась заступиться за задержанного человека с инвалидностью, сломали ногу Константину Коновалову и отправили в больницу Бориса Канторовича.
Но в этот раз подобных случаев стало больше, а жестокость - более системной. Это напомнило кадры с летних протестов в Минске.
Традиционно жестко полиция действовала в Петербурге. Znak.com опубликовал видео из автозака, где лежит человек без сознания.
Журналисты "Фонтанки" сняли, как силовик вытащил табельное оружие во время противостояния с протестующими. Одному из протестующих при задержании разбили голову в кровь. В ОВД-инфо сами задержанные прислали фото кровавых пятен на полу полицейского автобуса.
Во Владивостоке, по сообщению Новой газеты, в протестующего выстрелили из травматического оружия.
"Не могу дышать, парни!" - кричал задержанный в Челябинске, когда трое полицейских повалили его и удерживали на земле. На его просьбы они не реагировали.
В Казани силовики заставили задержанных лечь лицом в снег, закинув руки за голову. На видео слышно, как они разговаривают с митингующими: "Ты че, жирный! Вниз спустился, сюда пришел! Я тебя щас сам спущу, иди сюда!"