Люди на коленях, шокер и закрытый центр. Чем ответ российских властей на протесты напомнил Беларусь

На воскресных акциях протеста по всей России задержали 4822 человека. Такие данные приводит ОВД-инфо по состоянию на 31 января 21:10 мск.

По итогам акций в прошлую субботу, 23 января, правозащитники насчитали 4002 задержанных. Рекорд побит и в столице: 1516 против 1454 в прошлую субботу.

На воскресной акции полиция действовала жестче, чем в прошлый раз.

Отдельные случаи жестокости со стороны полиции были и на предыдущих акциях. Так, на протестах вокруг кампании в Мосгордуму в 2019 году полицейские ударили в живот Дарью Сосновскую, которая пыталась заступиться за задержанного человека с инвалидностью, сломали ногу Константину Коновалову и отправили в больницу Бориса Канторовича.

Но в этот раз подобных случаев стало больше, а жестокость - более системной. Это напомнило кадры с летних протестов в Минске.

Традиционно жестко полиция действовала в Петербурге. Znak.com опубликовал видео из автозака, где лежит человек без сознания. , полиция и Росгвардия использовали электрошокеры и сажали митингующих на колени. Русская служба Би-би-си разбиралась, с чем связаны беспрецедентные меры по профилактике и подавлению протестов.

"Не могу дышать, парни!": чем запомнились протесты

На воскресных акциях протеста по всей России задержали 4822 человека. Такие данные приводит ОВД-инфо по состоянию на 31 января 21:10 мск.

По итогам акций в прошлую субботу, 23 января, правозащитники насчитали 4002 задержанных. Рекорд побит и в столице: 1516 против 1454 в прошлую субботу.

На воскресной акции полиция действовала жестче, чем в прошлый раз.

Отдельные случаи жестокости со стороны полиции были и на предыдущих акциях. Так, на протестах вокруг кампании в Мосгордуму в 2019 году полицейские ударили в живот Дарью Сосновскую, которая пыталась заступиться за задержанного человека с инвалидностью, сломали ногу Константину Коновалову и отправили в больницу Бориса Канторовича.

Но в этот раз подобных случаев стало больше, а жестокость - более системной. Это напомнило кадры с летних протестов в Минске.

Традиционно жестко полиция действовала в Петербурге. Znak.com опубликовал видео из автозака, где лежит человек без сознания.

В Петербурге задержанные протестующие засняли человека без сознания, которого жестко избили и занесли в один из автозаков. О его состоянии пока ничего не известно pic.twitter.com/tU3J47SMO9 — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

Журналисты "Фонтанки" сняли, как силовик вытащил табельное оружие во время противостояния с протестующими. Одному из протестующих при задержании разбили голову в кровь. В ОВД-инфо сами задержанные прислали фото кровавых пятен на полу полицейского автобуса.

Во Владивостоке, по сообщению Новой газеты, в протестующего выстрелили из травматического оружия.

"Не могу дышать, парни!" - кричал задержанный в Челябинске, когда трое полицейских повалили его и удерживали на земле. На его просьбы они не реагировали.