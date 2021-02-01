В Австрии из-за схода лавины погибли четыре человека

Хотя в Австрии действуют строгие ограничения из-за Covid-19, горнолыжные курорты продолжают работать, потому что правительство считает, что занятия спортом на открытом воздухе не несут риска заражения.

Однако в четверг, 28 февраля, власти предупредили, что из-за снега и дождя в сочетании с сильным ветром и перепадами температуры существует опасность схода лавин.

Так, в воскресенье, 31 января, были обнаружены тела 37-летней женщины и 38-летнего мужчины, сообщила в понедельник утром полиция города Тироль, где располагается знаменитый в стране горнолыжный курорт.

В субботу, 30 января, погиб 16-летний лыжник из Германии. Лавина застала его на высоте 2,6 тысячи метров. У него не было специального устройства для передачи местоположения, которое бы позволило быстро его найти.

В тот же день возле горнолыжной станции Axamer Lizum погиб 48-летний австриец. Он оказался за пределами района, где было разрешено находиться людям.