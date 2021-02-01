Пн, 1.02.2021
Несколько дней назад в аэропорту "Рига" было всего 180 пассажиров. Это иллюстрирует, какова сейчас ситуация в международных перевозках. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения
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В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро. Есть пострадавшие

ФОТО: EPA

В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро, сообщает "Дождь" со ссылкой на местный телеканал LN24. 

Инцидент произошел на станции Gare de l'Ouest  около трех часов дня по местному времени. В полиции сообщили о нескольких пострадавших, не уточнив их количество и тяжесть полученных ими ранений, пишет "Медуза". 

Один из очевидцев рассказал телеканалу, что видел, как нападавший вонзил нож в горло женщины.

Преступник был задержан. Мотивы его действий пока неясны.

Полиция считает, что это не было террористической атакой.

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