В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро. Есть пострадавшие
В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро, сообщает "Дождь" со ссылкой на местный телеканал LN24.
В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро, сообщает "Дождь" со ссылкой на местный телеканал LN24.
Инцидент произошел на станции Gare de l'Ouest около трех часов дня по местному времени. В полиции сообщили о нескольких пострадавших, не уточнив их количество и тяжесть полученных ими ранений, пишет "Медуза".
Преступник был задержан. Мотивы его действий пока неясны.
Полиция считает, что это не было террористической атакой.