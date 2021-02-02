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На шоссе Таллинн - Тарту столкнулись четыре машины: пострадавшую доставили в больницу на вертолете

ФОТО: Postimees.ee

В Центр тревоги сообщили, что вчера вечером, 1 февраля, в Эстонии на шоссе Таллинн - Тарту произошла авария, пишет Rus.Postimees.

В 17.40 в полицию сообщили об аварии на 75-м километре шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа, деревня Отику, где столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и фургон Citroen Jumper. В результате столкновения тяжело пострадала 57-летняя женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, которую на самолете Департамента полиции и погранохраны доставили в больницу. 47-летнего водителя Citroen, получившего более легкие повреждения, медики осмотрели на месте происшествия.

По первоначальной информации, Volkswagen врезался сзади ехавшему впереди грузовику, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen.

Движения на месте происшествия нарушено, поток движения регулируется полицией. Позже автомобильное движение было направлено через деревню Пурди. Полиция советует всем автомобилистам по возможности избегать района аварии и выбрать другой путь. Сейчас одно направление движения открыто для автомобилей.

Галерея: Авария на шоссе Таллинн - Тарту

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