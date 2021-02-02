Илзе Винькеле не понимает, почему люди, которые не выносят политиков, дарят им цветы

"Этих политиков как бы не очень любят, но поедут в дом культуры и, конечно же, там будет букет цветов. И ты думаешь - и зачем это? Лучше выговоритесь, каким бы острым не вышел разговор", - сказала Винькеле.

В свою очередь, говоря о комментариях в Интернете, в которых фигурирует имя экс-министра, Илзе честно сказала, что сама лично не читает их, поскольку "нервы не выдерживают". О положительных комментариях Илзе информируют друзья.

На фразу Кристине Вирсните, что Илзе как женщина-хипстер, политик ответила лаконично: "Такая, какая есть. (...) Если мне приходится притворяться, я теряю часть энергии и силы. Мне не все равно, как я выгляжу - это было бы огромной ложью. Ясно - кто же не любит хорошо выглядеть, но ненормально важно не потерять свою индивидуальность. Работа требует определенной адаптации, но почему, я став министром, стала бы внезапно думать, что все эти люди, которые шлют букеты, действительно хотят их отправить?"