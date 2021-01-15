Не только музыкант, но и выпускник Гарварда: что известно о новом министре здравоохранения?

"С завтрашнего дня моим главным приоритетом будет увеличение темпов вакцинации. Вакцинация - наш свет в конце туннеля. Большое спасибо Илзе Винькеле, которая, на мой взгляд, была прекрасным министром. Я продолжу работу Илзе, и ее курс не изменится", - подчеркнул Павлютс 7 января, когда был назначен министром здравоохранения. В то же время он признал, что ощущение было, как будто он готовится пойти на войну.

"В стране ужасное положение, люди умирают, мы находимся в самой тяжелой до сих пор точке пандемии",

- сказал новый министр здравоохранения.

О том, что он обещал в случае назначения на пост, RUS TVNET ранее писал тут:

О Даниэле Павлютсе

"Даниэль Павлютс и Мартиньш Стакис занимают высокие должности, но в рамках партии - у нас простая и прозрачная коммуникация",

- отзывался о нем в интервью RUS TVNET 16-летний Аким, герой серии статей "Я - местный!".

Павлютс - один из основателей движения "За!". 26 августа 2017 года он был выбран руководителем партии. Осенью 2018-го - избран в 13-й созыв Сейма от партии "Развитию/За!", став лидером фракции.

Родился Даниэль Павлютс 14 мая 1976 года в Юрмале. Согласно информации на сайте Министерства здравоохранения, у него есть несколько высших образований:

1999 г. - диплом бакалавра (программа фортепиано) в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола;

2000 г. - диплом бакалавра по культурному менеджменту Лондонского городского университета (City University London);

2007 г. - степень магистра Гарвардского университета в области государственного управления со специализацией в лидерстве.

Несмотря на музыкальное образование, Павлютс выбрал карьеру в политике. Он работал в различных частных и государственных секторах. Так, например, в период с 24 февраля 2003 года по 16 июня 2006 года он был секретарем Министерства культуры, а в 2010 и 2011 годах работал руководителем отдела корпоративных отношений в Swedbank, гласит доступная в Сети информация.

Павлютсу уже доводилось выступать в качестве министра в латвийском правительстве - при Валдисе Домбровскисе (2011-2013) он стал министром экономики при поддержке существовавшей тогда Партии реформ Затлерса.

Но нельзя сказать, что музыку политик забросил совсем. Так, в 2016-м (после 16-летнего перерыва) он даже аккомпанировал оперному певцу Александру Антоненко.

"В политике очень много душевно некрасивого, а в музыке - душа поет",

- признавался тогда Павлютс "Русскому вещанию LTV7".

Да, он очень хорошо владеет не только родным латышским, но и английским, и русским языком, что не раз демонстрировал во многих интервью.