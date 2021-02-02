Носить щитки для лица теперь можно будет только вместе с маской

До сих пор правила Кабинета министров предусматривали, что в общественных помещениях рот и нос можно защищать с помощью медицинской маски, немедицинской маски (гигиенической или тканевой) или щитка.

Минздрав поясняет, что на сегодняшний день эффективность использования медицинских масок и немедицинских масок многоразового использования доказана, а эффективность щитков для лица - нет.

Министерство подчеркивает, что целью использования защиты для рта и носа в общественных местах является предотвращение передачи SARS-CoV-2 в окружающую среду, поэтому защитные средства должны плотно прилегать к лицу, что обеспечивает маска, но не щиток.

Щитки в свою очередь могут использоваться для защиты слизистой оболочки глаз или лица от прикосновения грязными руками, но их следует носить только вместе с маской.

В Минздраве агентству LЕТА заявили, что данное требование будет распространяться и на работников торговли. Выполнение требования будут контролировать ответственные органы, а работники торговли будут иметь право не обслуживать покупателя, если на нем будет только щиток для лица.