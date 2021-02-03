"С моей болезнью можно вакцинироваться?"

Сейчас еще не проведено отдельное исследование влияния вакцин на детей и беременных женщин, потому детей пока не вакцинируют. Возможные побочные реакции и вред при вакцинации беременных нужно обдумывать индивидуально. Нет ни одного биологического объяснения, почему вакцинация может плохо повлиять на ребенка, беременную или плод, но корректно до начала широкого применения провести клинические исследования.

- Если ты заразился коронавирусом, но пока не знаешь об этом, вакцинация повлияет на течение болезни?

- Насколько это известно, не повлияет. Были такие люди, которые заболевали Covid-19 через день-два после вакцинации, в том числе, являлись носителем вируса во время вакцинации. Нет никакой информации о том, что течение болезни у этих людей проходило как-то тяжелее.

- Когда возникает защита, и насколько она эффективна у людей разных возрастов?

- Первичная защита возникает уже через 10-14 дней после первой дозы, но полная защита (в том числе, описанная в исследованиях 94-95-процентная защита) наступает через неделю-две после второй дозы, в зависимости от вакцины. Особенность MRNA-вакцины заключается в том, что и у пожилых возникает очень хорошая защита, уровень антител у них выше, чем у людей того же возраста, переболевших Covid-19. Вакцина AstraZeneca/Oxford, которая скоро прибудет в Эстонию, пока не показала убедительно, что может давать пожилым такую же защиту, как и молодым.

Поскольку получение полной защиты требует времен, нецелесообразно вакцинировать людей, ожидаемая продолжительность жизни которых меньше, чем время, необходимое для получения защиты от вакцины.

- Что бы вы хотели донести до людей?

- Последнее исследование Госканцелярии показало, что ощущение опасности у людей начало снижаться: хотя вирус по-прежнему распространяется активно, люди как-то привыкли, что каждый день появляется десять новых умерших. Мозг человека так и устроен, что чувство опасности не может бесконечно держаться на самом высоком уровне. Но я бы все же напомнила людям, что меры безопасности нужно по-прежнему соблюдать. Самым эффективным методом воспрепятствования распространению вируса является сокращение контактов между людьми и соблюдение дистанции.

Также, хотя бы поначалу, нужно продолжать соблюдать дистанцию и носить маску и после вакцинации. Возможно, что при появлении новой информации эта рекомендация изменится. Сейчас исследования, связанные с вакциной, касались в основном возникновения защиты, но еще не было основательных исследований того, помогает ли вакцинация избежать бессимптомного заболевания или распространения. До тех пор, пока у нас нет четкой уверенности, лучше ошибаться в сторону опасности и придерживаться мер осторожности.

Самые распространенные вопросы о вакцине Covid-19

Специалисты Клиники Тартуского университета ответили на самые распространенные вопросы о вакцине.

- Не будет ли безопаснее переболеть?

- В данный момент нет информации о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации или перенесенной болезни. Но известно, что болезнь может протекать тяжело и закончиться смертью. Также вакцинацией важно защитить свою семью, коллег и пациентов.

- Каковы свойства вакцины от Covid-19?

- Как все ранее известные вакцины, и эта вакцина прошла основательное исследование на безопасность. MRNA-технология, конечно, является новой, но не неизвестной, вакцинацию таким образом исследуют более десяти лет, просто эта вакцина - первая, которая получила разрешение на продажу.

MRNA-вакцина содержит информацию о части состава белка вируса, и в результате ее введения в теле организма вырабатывается белок SARS-CoV-2, который вызывает иммунный ответ и через это возникает защита от болезни (иммунная система учится распознавать SARS-CoV-2).

Вакцина не содержит частичек вируса или самого вируса и не в состоянии вызывать болезнь. MRNA не присоединяется к клеткам ДНК, и безопасна для размножения иммунных клеток.

- От вакцины от Covid-19 возникают долгосрочные побочные эффекты?

- На данный момент исследования вакцины еще не продолжались длительное время, но учитывая особенности и действие вакцины нет вероятности возникновения долгосрочных побочных эффектов. Кроме того, действие и побочные эффекты получившей лицензию на использование вакцины постоянно оцениваются и впредь.

- Можно ли вакцинироваться после недавно перенесенного Covid-19?

- Вакцинироваться можно сразу после завершения изоляции.

- Переболевших Covid-19 тоже будут приглашать на вакцинацию?

- И переболевшие люди подлежат вакцинации. Сейчас неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после болезни, а потому вакцинируют и переболевших.

Источник: Клиника Тартуского университета