"С моей болезнью можно вакцинироваться?"
Одной из причин, почему на вакцину от Covid-19 смотрят с недоверием, является ее новизна, призналась Postimees семейный врач Табасалуского центра семейных врачей (Эстония) Пирет Роспу, пишет Rus.Postimees.
Одной из причин, почему на вакцину от Covid-19 смотрят с недоверием, является ее новизна, призналась Postimees семейный врач Табасалуского центра семейных врачей (Эстония) Пирет Роспу, пишет Rus.Postimees.
- С какими страхами, связанными с вакцинацией против Covid-19 вы сталкивались в своей практике, и как их развеиваете?
- Самый частый вопрос, который задают мои пациенты: "Можно ли с моей болезнью вакцинироваться?" И чаще всего ответ звучит так: "С вашей болезнью нужно вакцинироваться как может быстрее". Но для такого ответа все же нужно знать о состоянии здоровья пациента. В этом смысле, как я считаю, в Эстонии сделано очень правильно, что вакцинация людей, входящих в группы риска, запланирована в центрах семейных врачей, где имеется самый целостный обзор о здоровье человека.
Одной из причин страхов является то, что речь идет о новых вакцинах. Могу все же заверить, что вакцины изучены очень основательно и на очень большом количестве людей. Сегодня в мире вакцинированы более 94 миллионов человек, и не было выявлено каких-то значительных признаков, о которых не знали бы еще во время клинических исследований.
- Какие побочные действия ожидаемы, которые можно считать как нормальные побочные действия?
- Чаще все возникающие реакции - точечные и общие. У примерно восьми из десяти человек после вакцинации возникает болезненность в месте укола, отек и покраснение, могут увеличиться лимфоузлы под шеей и на шее. И общие реакции, как температура, усталость, озноб, общее состоянии болезненности, возникают совсем не редко. Эти реакции длятся несколько дней и улучшить самочувствие могут парацетамол и ибупрофен. И хотя общие реакции могут несколько пугать, это ясный сигнал о том, что иммунная система начала активно выполнять свою работу.
Из серьезных побочных эффектов чаще всего возникает анафилактический шок, что хорошо поддается лечению при своевременной первой помощи. Эта реакция возникает в одном-двух случаях на миллион доз вакцины, и именно из-за риска его возникновения нужно в течение 15 минут после укола оставаться в центре семейных врачей под наблюдением.
- У кого могут возникать серьезные побочные реакции?
- Исследования показывают, что mRNA-вакцины (из которых в Эстонии используются вакцины Pfizeri/BioNTech и Moderna), вызывают реакции у молодых (моложе 55 лет) чаще, чем у пожилых. Скоро в Эстонию прибудет и вакцина AstraZeneca, основанная на вирусе, которая вызывает у молодых меньшие реакции.
- В случае каких побочных действий после вакцинации нужно обратиться к врачу?
- В любом случае с побочными явлениями после вакцинации можно за пару дней справиться самостоятельно дома, но если возникают вопросы, то, конечно, правильнее всего будет посоветоваться с семейной медсестрой или врачом. Также в случае очень плохого самочувствия нужно обратиться в центр семейных врачей для получения больничного листа.
- Кому вакцина от Covid-19 противопоказана?
- Поскольку речь не идет о классических вакцинах, круг противопоказаний сравнительно узкий. Абсолютным противопоказанием являются прежние аллергические реакции на компоненты вакцины или на саму вакцину. В повседневной практике мы не вакцинируем и в первые дни острых болезней - и не потому, что вакцина может стать опасной, просто если возникает, например, сыпь или понос, то может быть сложно понять, речь идет о болезни или о побочных эффектах, вызванных вакцинацией, и во избежание неразберихи в такой ситуации мы откладываем вакцинацию.
Сейчас еще не проведено отдельное исследование влияния вакцин на детей и беременных женщин, потому детей пока не вакцинируют. Возможные побочные реакции и вред при вакцинации беременных нужно обдумывать индивидуально. Нет ни одного биологического объяснения, почему вакцинация может плохо повлиять на ребенка, беременную или плод, но корректно до начала широкого применения провести клинические исследования.
- Если ты заразился коронавирусом, но пока не знаешь об этом, вакцинация повлияет на течение болезни?
- Насколько это известно, не повлияет. Были такие люди, которые заболевали Covid-19 через день-два после вакцинации, в том числе, являлись носителем вируса во время вакцинации. Нет никакой информации о том, что течение болезни у этих людей проходило как-то тяжелее.
- Когда возникает защита, и насколько она эффективна у людей разных возрастов?
- Первичная защита возникает уже через 10-14 дней после первой дозы, но полная защита (в том числе, описанная в исследованиях 94-95-процентная защита) наступает через неделю-две после второй дозы, в зависимости от вакцины. Особенность MRNA-вакцины заключается в том, что и у пожилых возникает очень хорошая защита, уровень антител у них выше, чем у людей того же возраста, переболевших Covid-19. Вакцина AstraZeneca/Oxford, которая скоро прибудет в Эстонию, пока не показала убедительно, что может давать пожилым такую же защиту, как и молодым.
- Что бы вы хотели донести до людей?
- Последнее исследование Госканцелярии показало, что ощущение опасности у людей начало снижаться: хотя вирус по-прежнему распространяется активно, люди как-то привыкли, что каждый день появляется десять новых умерших. Мозг человека так и устроен, что чувство опасности не может бесконечно держаться на самом высоком уровне. Но я бы все же напомнила людям, что меры безопасности нужно по-прежнему соблюдать. Самым эффективным методом воспрепятствования распространению вируса является сокращение контактов между людьми и соблюдение дистанции.
Также, хотя бы поначалу, нужно продолжать соблюдать дистанцию и носить маску и после вакцинации. Возможно, что при появлении новой информации эта рекомендация изменится. Сейчас исследования, связанные с вакциной, касались в основном возникновения защиты, но еще не было основательных исследований того, помогает ли вакцинация избежать бессимптомного заболевания или распространения. До тех пор, пока у нас нет четкой уверенности, лучше ошибаться в сторону опасности и придерживаться мер осторожности.
Специалисты Клиники Тартуского университета ответили на самые распространенные вопросы о вакцине.
- Не будет ли безопаснее переболеть?
- В данный момент нет информации о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации или перенесенной болезни. Но известно, что болезнь может протекать тяжело и закончиться смертью. Также вакцинацией важно защитить свою семью, коллег и пациентов.
- Каковы свойства вакцины от Covid-19?
- Как все ранее известные вакцины, и эта вакцина прошла основательное исследование на безопасность. MRNA-технология, конечно, является новой, но не неизвестной, вакцинацию таким образом исследуют более десяти лет, просто эта вакцина - первая, которая получила разрешение на продажу.
MRNA-вакцина содержит информацию о части состава белка вируса, и в результате ее введения в теле организма вырабатывается белок SARS-CoV-2, который вызывает иммунный ответ и через это возникает защита от болезни (иммунная система учится распознавать SARS-CoV-2).
Вакцина не содержит частичек вируса или самого вируса и не в состоянии вызывать болезнь. MRNA не присоединяется к клеткам ДНК, и безопасна для размножения иммунных клеток.
- От вакцины от Covid-19 возникают долгосрочные побочные эффекты?
- На данный момент исследования вакцины еще не продолжались длительное время, но учитывая особенности и действие вакцины нет вероятности возникновения долгосрочных побочных эффектов. Кроме того, действие и побочные эффекты получившей лицензию на использование вакцины постоянно оцениваются и впредь.
- Можно ли вакцинироваться после недавно перенесенного Covid-19?
- Вакцинироваться можно сразу после завершения изоляции.
- Переболевших Covid-19 тоже будут приглашать на вакцинацию?
- И переболевшие люди подлежат вакцинации. Сейчас неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после болезни, а потому вакцинируют и переболевших.
Источник: Клиника Тартуского университета