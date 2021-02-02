Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России

Письмо министров стран Балтии, в котором осуждается использование насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и содержится призыв к международному сообществу принять незамедлительные действия в ответ на задержания, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

"Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейших жестких действий против протестующих и потребовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе Алексея Навального", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В письме обращается внимание на продолжающиеся и усиливающиеся репрессии против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также содержится призыв расследовать нарушения прав человека в этой стране.

Министры подчеркивают, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая принципы защиты прав человека, предусмотренные Европейской конвенцией по защите прав человека.