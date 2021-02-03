Джефф Безос покинет должность главы Amazon

57-летний Безос сказал, что он перейдет на должность председателя правления Amazon.

Информация об ожидаемом уходе Безоса прозвучала после сообщения Amazon, что прибыль предприятия за последнюю четверть более чем удвоилась и достигла 7,2 миллиардов долларов, а его доходы выросли на 44% до 125,6 миллиардов долларов. Этому способствовала пандемия коронавируса, из-за которой значительно выросли объемы торговли в интернете по всему миру.

Безос в письме сотрудникам Amazon написал, что он продолжит "принимать участие в важных инициативах Amazon, но в дальнейшем больше будет ориентироваться на филантропию, в том числе на свой Фонд первого дня (Day One Fund) и Фонд Земли Безоса (Bezos Earth Fund), а также на другие бизнес-мероприятия в сфере космоса и журналистики".

"У меня никогда не было больше энергии, это не уход на пенсию", - написал Безос.

"Я много думаю о влиянии, которое могут оказать эти организации".

Безос основал Amazon в 1994 году в своем гараже и с ходом времени развил его до гиганта, доминирующего в розничной интернет-торговле.

Среди предприятий Безоса - в том числе газета The Washington Post и частная фирма космических перевозок Blue Origin.