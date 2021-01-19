Три богатейших человека мира дали советы и прогнозы на 2021 год

Концентрироваться на продукте

2020 год, считающийся годом кризиса, оказался особенно удачным для Илона Маска - его компания SpaceX запустила свою первую ракету, а рост стоимости акций Tesla сделал Маска богатейшим человеком мира. Маск пояснил, что лучшая стратегия компании в кризисный период - концентрация на своем продукте.

"То, что я могу посоветовать - не стоит терять слишком много времени, решая финансовые вопросы, проводить много собраний и смотреть презентации PowerPoint. Лучше свое время потратить на то, чтобы продукт компании был максимально великолепен - настолько, насколько это возможно", - указал Маск.

Он пояснил, что руководители предприятий должны быть "абсолютными перфекционистами по отношению к продуктам и услугам своей компании. Насколько это возможно, необходимо образовывать и получать обратную связь".

"Не сиди только в своем офисе. Иди на производство, иди в магазины, говори с потребителями, думай, что ты сам как потребитель хотел бы увидеть. Пока сам не полюбишь продукт, который создаешь, не жди, что он понравится другим", - отметил бизнесмен. 9

По его словам, руководитель предприятия - не человек, который только руководит предприятием, он - человек, вовлеченный в деятельность компании на всех уровнях.

"Солдаты идут в бой с куда большим воодушевлением и мотивацией, если они видят генерала в первых рядах, а не где-то вдалеке на безопасном расстоянии", - сказал Маск. Он напомнил, что было время, когда его рабочий стол стоял посреди завода Tesla, и он там даже провел несколько ночей. Однако теперь это дало очень большой успех.

Очень многое изменится

Безос считает, что в этот момент у долгосрочных целей должен быть главный приоритет. Это было важно и ранее, однако сейчас это куда важнее, чем когда-либо. Более того - неопределенность не должна мешать долгосрочному планированию.

"Через десять лет много что изменится. Изменятся технологии. Горизонт в десять лет приоткрывает взгляд на то, насколько важными будут перемены в сфере машинного обучения. Если вы думаете о том, что будет через десять лет, то спросите себя, будет ли аспект, который не изменится. На самом деле это важнейший вопрос", - сказал Безос.

Мир станет лучше

Свои мысли один из основателей компании Microsoft высказал на конференции GeekWire 2020, упомянув различные темы - технологию, бизнес, науку и другие.

Он указал, что победа над коронавирусом возможна только во всем мире, а не где-то локально.

"Мы не победим коронавирус, пока это не произойдет по всему миру. Чтобы вернуться к нормальной жизни, нам нужно искоренить вирус на глобальном, а не на локальном уровне. Мы уже видим, что Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея, которые, казалось, победили Covid-19, довольно быстро сталкиваются с новыми случаями, ввезенными из-за границы", - указал Гейтс.

Он добавил, что благодаря достижениям ученых и медиков 2021 год будет спокойнее "разрушительного 2020 года". По его словам, есть две причины, чтобы сохранить более оптимистичный взгляд на жизнь - во-первых, соблюдение ограничений, помогающее снизить темп распространения болезни. Во-вторых, улучшается ситуация не только с вакцинами, но и с лечением Covid-19 в целом, и весной может наконец наступить переломный момент на глобальном уровне.

Гейтс считает, что во время пандемии Covid-19 весь мир научился резко реагировать на распространение болезни на глобальном уровне. Более того, создание вакцины ускорило и использование метода мРНК в производстве медикаментов. Указывается, что мРНК-вакцины более безопасны в использовании, так как не содержат остатков вируса и у них больший потенциал, чем у универсальных вакцин.

Развитие таких медицинских технологий в будущем может помочь разработать и вакцины от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

Гейтс также считает, что с нашим миром все совсем не так плохо - во всем мире улучшается отношение к женщинам, а также различным меньшинствам, снижается смертность от рака и диабета, а болезнь Альцгеймера исследуется все лучше.

"Прогресс продолжается. Я настроен оптимистично и думаю, что мир станет лучше", 9