Рустам Солнцев раскрыл телеканал для нового "Дома-2"

"Вроде как они перешли на "СТС Love". И требование канала - сделать все, как на первых программах "Дома-2". Но первые выходы - волшебство, которое последние программы утеряли уже лет как восемь.

Нельзя сделать первый "Дом-2" без Рустама Солнцева, Мая Абрикосова и Алены Водонаевой. Я боюсь, что это будет то же, что последние 8 лет, - кошмар",

Ранее российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что у продюсеров проекта есть план. "Некоторых ребят оставили, вдруг они понадобятся еще", - заявила она Ивану Урганту. По данным некоторых журналистов, в резерве оставили 15 участников.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что реалити-шоу "Дом-2" закрывают после 16 лет показа на телеканале ТНТ. Позже глава холдинга "Газпром-медиа" прокомментировал закрытие: "Проекту "Дом-2" исполнилось больше 15 лет. И, безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки".