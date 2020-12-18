Телеканал ТНТ закроет шоу "Дом-2"

Телеканал ТНТ закроет реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщила пресс-служба телеканала, пишет "Медуза".
Большой финал "Дома-2" состоится 30 декабря, отметили в пресс-службе. Временно проект заменит линейка из пяти программ в жанре стендапа.
Директор ТНТ Роман Петренко объяснил решение закрыть проект желанием телеканала сосредоточиться на других форматах.
При этом телеведущая Виктория Боня заявила, что "Дом-2" не закрывают, а лишь меняют формат передачи.
В пресс-службе ТНТ заявили, что не могут комментировать слова Бони, подчеркнув, что все подробности есть в официальном пресс-релизе.
"Дом-2" - самое продолжительное реалити-шоу в истории телевидения. Первая серия шоу вышла в эфир 11 мая 2004 года.