Хакеры взломали сайт российского телеканала и показали расследование про "дворец Путина"

В результате, как пишет "Медуза" со ссылкой на 66.ru, при входе на сайт канала срабатывала переадресация на сайт с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о "дворце Путина".

Информацию о взломе сайта подтвердила и управляющая каналом Элеонора Расулова.

"Комсомольская правде" она отметила, что, возможно, сайт "Четвертого канала" взломали, так как пароль был относительно легким.

"Технические специалисты всю ночь занимались вопросом и к утру сайт начал работать в штатном режиме. Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит. Ждем результата, чтобы исключить подобные инциденты в будущем", - сказала Расулова в интервью порталу Ura.ru.

Напомним, фильм-расследование "Дворец для Путина" был опубликован ФБК 19 января. В фильме рассказывается, что президент России Владимир Путин пользуется резиденцией в Геленджике, построенной на деньги его друзей и связанных с ними компаний. Фильм набрал на YouTube более 100 миллионов просмотров.