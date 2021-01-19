Навальный выпустил расследование о дворце Путина. Оно собрало миллион просмотров меньше чем за час
Во вторник, 19 января, на канале Алексея Навального в YouTube был выложен фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Во вторник, 19 января, на канале Алексея Навального в YouTube был выложен фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
В описании к видео сказано:
"Это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию, но мы сразу договорились, что выпустим его после: Алексей не хотел, чтобы главный герой этого расследования - Владимир Путин - думал, что мы его боимся и о его самом большом секрете рассказываем из-за границы.
Сегодня вы увидите то, что считается невозможным увидеть вблизи. Вместе с нами зайдете туда, куда никого не пускают. Мы попадем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец".
В фильме, помимо прочего, говорится:
"Это не загородный дом, не дача, не резиденция - это целый город, а скорее - королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт.
Это отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин.
Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но отдельная страна. А здесь
Фильм собрал первый миллион просмотров меньше чем за 55 минут.
Видео: Фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки"
Напомним, 18 января Навальный был арестован на 30 суток и отправлен в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Суд состоялся в отделении полиции, в котором политик провел ночь после возвращения из Берлина, где он проходил лечение после отравления "Новичком".
Галерея: Возвращение Навального в Москву