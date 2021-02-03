Пенсионерка получит 1500 евро в качестве компенсации за уничтоженную полицией коноплю

"Я им еще в первый день сказала: "Я хоть пешком, но пойду в Страсбург и добьюсь справедливости! Это действие настолько варварское, что даже удивительно!" - подчеркнула Брузгуле.

Брузгуле больше всего удивил тот факт, что правоохранительные органы забрали более 360 растений вместо того, чтобы взять всего несколько соцветий.

Однако в полиции отказались комментировать, были ли сделаны какие-либо выводы и найдены решения о том, как действовать в таких ситуациях.

Ранее сообщалось, что руководство Госполиции Латгальского региона извинилось перед хозяйкой в Вилянском крае, у которой с придомового участка изъяли и передали на экспертизу 363 куста конопли. В разговоре с женщиной стражи порядка пояснили, что ситуация произошла в связи с тем, что, основываясь на опыте, в аналогичных ситуациях подозрения обычно подтверждаются, и в растениях обнаруживают присутствие запрещенных веществ.

Кроме того, пенсионерку проинформировали, что Госполиция начала проверку по поводу того, не было ли у полицейских других альтернативных возможностей для проведения экспертизы, кроме конфискации всех растений. Во время разговора стороны договорились о дальнейших действиях, чтобы Госполиция могла возместить материальные потери.

Начальник Госполиции Интс Кюзис дал распоряжение переоценить действующие в подобных случаях процедуры.

"Мы видим, что сейчас все больше хозяев в придомовых садах расти коноплю. Мы видим, что все чаще появляется и констатация запрещенных веществ в растениях, растущих свободно. Очевидно, нам нужно пересмотреть привычные процедуры, нужно искать эффективные решения, чтобы, столкнувшись с подобной ситуацией, полицейские могли исполнять свои обязанности, не рискуя нанести материальный ущерб лицу, которое растит коноплю для домашнего хозяйства. Возможно, необходимо посмотреть на регулирование этой сферы шире - достаточно ли оно и ясно ли понятно всем сторонам".

Как уже писал Русский TVNET, летом 2018 года Госполиция начала уголовное дело против пенсионерки из волости Декшарес Вилянского края, которая годами в своем придомовом огороде, не желая зла, растила коноплю.

72-летняя Дзидра Брузгуле была озадачена - в конце августа сотрудники полиции на основании подозрений, что растения содержат наркотические вещества, всю коноплю, которая в этом году удалась, конфисковали, чтобы провести экспертизу.

Всего стражи порядка срезали 363 куста с характерным для марихуаны запахом.

Председатель правления Латвийской ассоциации индустриальной конопли Гунтис Вилнитис считает, что полиция действовала безответственно, так как коноплю, содержащую наркотические вещества, на полях обычно не растят.

Сейчас уголовное дело закрыто, так как экспертиза подтвердила, что конопля наркотических веществ не содержит.