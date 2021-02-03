Осенью у населения упал уровень доверия ко всем источникам информации, кроме родных и друзей

Данные проведенного в рамках исследования опроса свидетельствуют, что наибольшим доверием общества весной пользовались медики, им доверяли 93% опрошенных. Осенью этот показатель опустился до 85%.

Высоким весной был также уровень доверия телевидению и международным организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения, который достигал 79%. В сентябре доверие телепередачам упало до 49%, а международным организациям - до 69%.

Политикам, руководителям партий, депутатам Сейма весной доверяли 42% респондентов, а осенью - 24%. Существенно уменьшилось и доверие новостным порталам - с 67% весной до 38% осенью.

Доверие газетам уменьшилось с 66% до 44%, социальным медиа - с 47% до 26%, знаменитостям и лидерам мнений - с 15% до 8%.