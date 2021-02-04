Винный соус и выпечка с бренди: можно ли после такой еды садиться за руль?

Программа Латвийского телевидения Pārtikas revidents провела исследование.

Оказалось, что после приема блюд, в составе которых есть алкоголь, лучше за руль все же не садиться.

Ведущий исследователь факультета пищевых технологий Латвийского сельскохозяйственного университета (ЛСУ) Занда Крума рассказывает, что абсолютно весь алкоголь не испаряется при термической обработке.

"Нужно смотреть, конечно, сколько мы его добавляем по рецепту и какова его концентрация в блюде. Его потеря может составлять треть, а у некоторых блюд даже 80%, но алкоголь все же сохраняется", - сказала исследователь.

Согласно закону, в безалкогольном пиве может быть до 0,5% спирта, что означает, что, выпив один стакан, максимально можно принять 0,8 грамма спирта. Если сравнивать это с тем, что остается в еде, к которой при готовке добавили пиво или вино, то тут будет 1 грамм спирта - почти как в стакане безалкогольного пива.

Для сравнения - стакан вина (150 мл) содержит 15 граммов спирта.

"Датские коллеги изучали этот вопрос шире и пришли к выводу, что больше всего алкоголя остается в пирогах и кондитерских изделиях с бренди, где может оставаться до 3 граммов спирта в одной порции", - рассказала исследователь ЛСУ.