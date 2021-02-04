Чт, 4.02.2021
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Алексей Навальный
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Председатель КС: даже во время режима ЧС ограничения свобод должны быть взвешенными

Иллюстративное фото ФОТО: mdbildes, Shutterstock.

Во время режима чрезвычайной ситуации принципы Конституции продолжают действовать, и ограничения свобод населения должны быть взвешенными, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Конституционного суда (КС) Санита Осипова.

Она сообщила, что КС получил уже десятки жалоб на ограничения, введенные из-за Covid-19.

Первое дело, в которое было объединено несколько заявлений, уже рассмотрено. Оно касалось азартных игр, и суд постановил, что введенные в рамках режима ЧС ограничения на интерактивные азартные игры не соответствуют Конституции.

"Это ответственность и свобода самого человека, и государство в это не должно вмешиваться. Государство не должно становиться чем-то вроде опекуна человека, который лучше знает, как ему тратить свои деньги и проводить свободное время",

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- сказала Осипова.

Она допустила, что в контексте этого постановления можно взглянуть и на другие действующие ограничения, которые, возможно, вовсе не связаны с пандемией Covid-19.

"Мы сказали законодателям и Кабинету министров о том, что каждое ограничение должно оцениваться до того, как оно дойдет до людей. Во время режима чрезвычайной ситуации у государства, разумеется, больше свободы действий, и Конституция это допускает. (..) Однако принципы Конституции продолжают действовать и при режиме ЧС, и ограничения свобод должны быть взвешенными", - подчеркнула Осипова.

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