Председатель КС: даже во время режима ЧС ограничения свобод должны быть взвешенными

Она сообщила, что КС получил уже десятки жалоб на ограничения, введенные из-за Covid-19.

Первое дело, в которое было объединено несколько заявлений, уже рассмотрено. Оно касалось азартных игр, и суд постановил, что введенные в рамках режима ЧС ограничения на интерактивные азартные игры не соответствуют Конституции.

"Это ответственность и свобода самого человека, и государство в это не должно вмешиваться. Государство не должно становиться чем-то вроде опекуна человека, который лучше знает, как ему тратить свои деньги и проводить свободное время",

- сказала Осипова.

Она допустила, что в контексте этого постановления можно взглянуть и на другие действующие ограничения, которые, возможно, вовсе не связаны с пандемией Covid-19.