"Одного чувака отвели в подвал": задержанные в Москве о жестокости полиции

Один из задержанных, Андрей Румянцев, которого привезли в отдел полиции по Донскому району, рассказал "ОВД-Инфо", что полицейские ударили его в солнечное сплетение за отказ разблокировать телефон и угрожали "переломать", если он не будет выполнять их требования.

Алексей Смирнов, оказавшийся в том же отделе полиции, также получил удар в живот во время разговора с сотрудниками центра по противодействию экстремизму.

"Там было два "эшника". Один из "эшников" был еще ничего, второй был погрубее, он пытался применить силу, первый его останавливал. Заставили разблокировать телефоны, я ему показал свой "Телеграм" и список контактов, и он переписал всех моих спам-ботов за последний месяц. Не знаю, что он с ними будет делать. Я получил удар в живот, что-то такое, если честно трудно вспомнить, это было очень поздно, и ты уже в таком состоянии", - рассказал Смирнов "Медиазоне".

Молодой человек утверждает, что слышал, как из других помещений ОВД раздавались крики. Об этом же заявил еще один задержанный Денис Басковский. Он сказал "Медиазоне", что около четырех часов ночи слышал крики "Убивают".

Ночь в ОВД по Донскому району провел автор "Новой газеты" Никита Гирин. По его словам, полицейские "в отделе жестили".

"Попинали, телефоны отняли, пальцы откатали, объяснительные сотрудникам центра "Э", допрос как свидетелей по уголовному делу о блокировании улиц и нарушении санитарных норм", - рассказал он.

Дениса Миськова полицейские при досмотре били по ногам, а во время составления протоколов несколько раз ударили по голове, потому что он "задавал слишком много вопросов", пишет "ОВД-Инфо".

Волонтер предвыборного штаба Любови Соболь 21-летняя Алена Китаева рассказала, что после отказа разблокировать телефон полицейские вывели из помещения другого задержанного и надели ей на голову пакет.

"Сначала один ударил мне по ноге своей ногой, потом сказал: ну все, сейчас будем пакетом душить. У них там был прямо пакет из "Пятерочки". Он мне надел его на голову, начал слегка тормошить. При этом он не то чтобы душил, а, скажем так, тряс мне голову. В конце он толкнул так, что я упала со стула", - рассказала девушка "Новой газете".

По словам Китаевой, когда она начала кричать и просить о помощи, один из полицейских стал ее передразнивать, а затем пригрозил уголовным делом о нападении на представителя власти.

"А потом [он] говорит: смотри, ты меня оцарапала. И проводит себе по лицу, а у него там небольшое покраснение. И говорит: "Я сейчас скажу, что ты меня поцарапала", - рассказала девушка изданию The Isider.