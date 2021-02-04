В центре социального ухода в Валке Covid-19 заболели по крайней мере 80 человек

По его словам, за неделю, прошедшую с тех пор, как премьер-министр Кришьянис Кариньш пообещал найти решение, чтобы самоуправлениям была доступна информация о случаях Covid-19 на их территории, ничего не изменилось - официально о вспышке Covid-19 в учреждении никто не сообщил.

По словам Крауклиса, поскольку в самоуправление поступила просьба обеспечить ночлегом работников мобильной бригады специалистов по уходу, случаи коронавируса, вероятно, есть и среди работников центра социального ухода.

В филиале центра социального ухода "Валка" агентству LETA сообщили, что информацию о происходящем в пансионате может дать только директор центра социального ухода "Земгале" Кристап Кейшс, в ведении которого находятся восемь филиалов, но она на звонок агентства LETA не ответил.