Сейм выдал депутата Кайминьша для уголовного преследования

За выдачу Кайминьша проголосовали 67 депутатов, против - 19, а 11 парламентариев не приняли участие в голосовании.

Против выдачи Кайминьша голосовали депутаты фракции Новой консервативной партии, покинувший эту фракцию депутат Адрис Казиновскис, Кайминьш и не принадлежащий к фракциям политик Алдис Гобземс.

В голосовании не участвовали внефракционные депутаты Вячеслав Домбровский, Карина Спруде, Ингуна Рибена, Юлия Степаненко, Эвия Папуле и Любовь Швецова, бывшие товарищи Кайминьша по партии Иева Крапане и Каспар Гиргенс, а также депутаты Янис Иесалниекс (национальное объединение), Мартиньш Штейнс ("Для развития/За!") и Андрей Клементьев ("Согласие").

Против выдачи Кайминьша активно выступили депутаты от Новой консервативной партии, которые указывали на политическую подоплеку дела.

Председатель Сейма Инара Мурниеце ранее выразила уверенность в том, что Сейм примет решение о выдаче Кайминьша для уголовного преследования. Такое решение откроет путь для выяснения всех обстоятельств дела и позволит самому депутату обосновать свои слова о невиновности, подчеркнула спикер.