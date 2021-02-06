Боль в спине: работа из дома обостряет проблемы - что делать?

"Несмотря на то, что в течение последнего года мы не замечали, чтобы люди чаще жаловались на боли в спине, все больше и больше отмечается случаев, когда одной из причин болей в спине является работа из дома. Для большинства людей рабочая среда дома не настолько эргономична, как на рабочем месте, поэтому несколько часов в день такой работы могут обострить проблемы с позвоночником. Кроме того, многие пациенты отмечают, что параллельно с работой на дому им теперь больше времени нужно проводить с детьми, которым необходимо помогать в дистанционном обучении. Таким образом, в совокупности за компьютером в неудобной, несоответствующей позе проводится до 13-14 часов в день", - говорит Алла Xохлова, врач физикальной и реабилитационной медицины.

Чаще всего боль в спине поражает пожилых людей (52%), сравнительно часто спина болит у взрослых людей в возрасте от 45 до 54 лет (41%) и реже всего - у молодых людей (12%). Различия обозначились и между женщинами и мужчинами - опрос показывает, что в течение последнего года боли испытывал каждый третий мужчина (30%), тогда как женщины - несколько чаще, достигая 37%.

"Уже анатомически женщины имеют другое строение таза. Он - шире, чем у мужчин, и поэтому больше влияет на поясничный и крестцовый отдел, который соединен с тазовыми костями. Поэтому и нагрузка на нижнюю часть спины - выше, и то, как мы двигаемся, тоже отличается. Важную роль в жизни женщины также играют беременность и уход за маленькими детьми - например, долго носить ребенка на руках, что может увеличить нагрузку на нижнюю часть спины. Во время беременности меняется нагрузка и на изгиб в поясничной части, оказывая влияние на здоровье спины. Проблемной зоной также порой становится и грудной отдел позвоночника - особенно у женщин с большой грудью. В таких случаях нагрузка увеличивается непосредственно на грудной отдел, что вызывает проблемы и дискомфорт не только в нижней части спины, но и в шее, между лопатками", - добавляет А. Xохлова.

Боль в спине может вызывать воспаление