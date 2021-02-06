Сб, 6.02.2021
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Алексей Навальный
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Боль в спине: работа из дома обостряет проблемы - что делать?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Olena Yakobchuk

В прошлом году в качестве одной из проблем со здоровьем примерно треть населения Латвии (34%) указала на боль в спине, свидетельствует исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka". Врачи отмечают, что вследствие дистанционной работы выросло количество случаев, когда проблемы с позвоночником возникали именно при работе из дома - в неприспособленной среде, в неудобной позе и зачастую в течение долгих часов.

"Несмотря на то, что в течение последнего года мы не замечали, чтобы люди чаще жаловались на боли в спине, все больше и больше отмечается случаев, когда одной из причин болей в спине является работа из дома. Для большинства людей рабочая среда дома не настолько эргономична, как на рабочем месте, поэтому несколько часов в день такой работы могут обострить проблемы с позвоночником. Кроме того, многие пациенты отмечают, что параллельно с работой на дому им теперь больше времени нужно проводить с детьми, которым необходимо помогать в дистанционном обучении. Таким образом, в совокупности за компьютером в неудобной, несоответствующей позе проводится до 13-14 часов в день", - говорит Алла Xохлова, врач физикальной и реабилитационной медицины.

Чаще всего боль в спине поражает пожилых людей (52%), сравнительно часто спина болит у взрослых людей в возрасте от 45 до 54 лет (41%) и реже всего - у молодых людей (12%). Различия обозначились и между женщинами и мужчинами - опрос показывает, что в течение последнего года боли испытывал каждый третий мужчина (30%), тогда как женщины - несколько чаще, достигая 37%.

"Уже анатомически женщины имеют другое строение таза. Он - шире, чем у мужчин, и поэтому больше влияет на поясничный и крестцовый отдел, который соединен с тазовыми костями. Поэтому и нагрузка на нижнюю часть спины - выше, и то, как мы двигаемся, тоже отличается. Важную роль в жизни женщины также играют беременность и уход за маленькими детьми - например, долго носить ребенка на руках, что может увеличить нагрузку на нижнюю часть спины. Во время беременности меняется нагрузка и на изгиб в поясничной части, оказывая влияние на здоровье спины. Проблемной зоной также порой становится и грудной отдел позвоночника - особенно у женщин с большой грудью. В таких случаях нагрузка увеличивается непосредственно на грудной отдел, что вызывает проблемы и дискомфорт не только в нижней части спины, но и в шее, между лопатками", - добавляет А. Xохлова.

Боль в спине может вызывать воспаление

Однако не всегда в болях в спине виноваты сидячая работа и малоподвижный образ жизни. При регулярных и продолжительных болях рекомендуется обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы убедиться, что причиной болей не является воспаление. Врач объясняет, что боль от воспаления обычно возникает ночью, особенно - ближе к утру, после продолжительной неподвижности, и чаще всего проходит, когда человек начинает двигаться. Специалист также отмечает, что проблемы со спиной и боли, вызванные воспалением, встречаются не так часто, они затрагивают в среднем 4-5% населения Латвии. В таких случаях пациентов лечат с помощью медикаментов, и поэтому важно вовремя обратиться к врачу, так как если воспаление имеет агрессивную форму, может возникнуть деформация позвоночника и даже измениться осанка.

Любое движение здоровее малоподвижности

Чтобы сохранить позвоночник здоровым, рекомендуется заниматься лечебной гимнастикой - желательно под наблюдением физиотерапевта, чтобы подобрать наиболее подходящую программу для конкретного человека и его жалоб. Причем не нужно каждый раз заниматься в кабинете врача - программу упражнений можно составить вместе со специалистом, а дома продолжать их выполнять самостоятельно. Лечебная гимнастика улучшает самочувствие в целом, обеспечивает кровоснабжение тела и поддерживает тонус мускулатуры. Также важны и упражнения на растяжку, которые расслабляют мышцы, уравновешивают их и предотвращают мышечные спазмы. В свою очередь, другими полезными для позвоночника занятиями являются пилатес, плавание, езда на велосипеде, прогулки и нордическая ходьба. Занятия, связанные с подъемом тяжестей или дополнительной нагрузкой на позвоночник - например, бег или прыжки - также могут не причинять вред, если выполняются технически правильно и сам человек имеет хороший уровень физической подготовки. Любые занятия, выполненные правильно и соблюдая умеренность, принесут большую пользу для позвоночника, чем малоподвижный образ жизни.

Здоровый образ жизни начинается с самого малого шага

Нездоровое питание и малоподвижность - как и другие нездоровые и вредные привычки - могут влиять на здоровье позвоночника. Это особенно важно для людей с избыточным весом, поскольку с увеличением массы тела растет и нагрузка на суставы спины и ног и позвоночник в целом. Любое изменение формы тела меняет и нагрузку и воздействие на изгиб позвоночника.

"Как показывают данные опроса, при современном образе жизни многие люди, в том числе каждый десятый молодой человек, испытывают боли в спине. Это можно объяснить как современным относительно малоподвижным образом жизни, так и тем, что все больше времени люди проводят за умными устройствами. Чтобы заблаговременно избежать болей в спине или уменьшить их, каждому следует пересмотреть свои повседневные привычки, заменяя нездоровые здоровыми. Это не значит, что в один день нужно радикально изменить свой образ жизни, можно и даже рекомендуется делать это постепенно. Активный образ жизни начинается с любого движения, поэтому и прогулка на свежем воздухе, особенно сейчас, пойдет на пользу как физическому, так и психоэмоциональному благополучию и еще больше укрепит иммунную систему человека. Родителям также следует проявлять творческий подход, мотивируя детей больше времени проводить на свежем воздухе. Действующие сегодня ограничения и погодные условия побуждают нас пробовать заняться чем-то новым, например, встать на лыжи или коньки", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и руководитель Tukuma Centra aptieka.

Об исследовании

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS, ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

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