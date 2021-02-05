Пт, 5.02.2021
Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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С понедельника очную работу возобновят книжные магазины

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С понедельника, 8 февраля, работу на месте смогут возобновить книжные магазины, постановило правительство.

Как и другие места торговли, книжные магазины должны обеспечить на одного посетителя не менее 25 квадратных метров площади общедоступных помещений.

Также в книжные магазины покупатели могут входить только по одному, за исключением людей, которым необходима помощь ассистента, и детей до 12 лет, сопровождать которых может один взрослый.

Книжные магазины должны у входа на видном месте разместить информацию, в том числе на иностранных языках, о максимальном количестве посетителей, которые одновременно могут находиться в помещениях.

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