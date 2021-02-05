С понедельника очную работу возобновят книжные магазины
С понедельника, 8 февраля, работу на месте смогут возобновить книжные магазины, постановило правительство.
С понедельника, 8 февраля, работу на месте смогут возобновить книжные магазины, постановило правительство.
Как и другие места торговли, книжные магазины должны обеспечить на одного посетителя не менее 25 квадратных метров площади общедоступных помещений.
Также в книжные магазины покупатели могут входить только по одному, за исключением людей, которым необходима помощь ассистента, и детей до 12 лет, сопровождать которых может один взрослый.
Книжные магазины должны у входа на видном месте разместить информацию, в том числе на иностранных языках, о максимальном количестве посетителей, которые одновременно могут находиться в помещениях.