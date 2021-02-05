С понедельника очную работу возобновят книжные магазины

Как и другие места торговли, книжные магазины должны обеспечить на одного посетителя не менее 25 квадратных метров площади общедоступных помещений.

Также в книжные магазины покупатели могут входить только по одному, за исключением людей, которым необходима помощь ассистента, и детей до 12 лет, сопровождать которых может один взрослый.