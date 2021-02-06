Telegram заблокировал каналы с личными данными российских силовиков и судей - виновата Apple

По словам Дурова, в комментариях к записям главного из подобных каналов - "Каратели Тут" - звучали открытые призывы к насилию над силовиками, судьями и журналистами.

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - сказал Дуров.

Однако, как продолжил Дуров, из-за существования подобных каналов Apple уже больше недели не дает одобрения на выход экстренного обновления мессенджера для iOS. В связи с этим 5 февраля мессенджер принял решение заблокировать "проблемные каналы".

Дополнительно Telegram заблокировал каналы, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России.

Дуров также призвал авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и данных других людей.

Напомним, что 23 и 31 января в десятках городов России прошли массовые протесты против заключения под стражу российского оппозиционера Алексея Навального, которого обвинили в нарушении обязанностей условно осужденного по делу Yves Rocher. Позже, 2 февраля, после замены Навальному условного срока на реальный и назначения ему 2 года и 8 месяцев колонии общего режима, на улицы вышли жители Москвы и Петербурга.

Во время протестов после выборов в Беларуси осенью 2020 года Дуров заявил, что Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы, на которых публиковались личные данные белорусских силовиков. В самой корпорации ответили, что просили удалить лишь не каналы, а конкретные посты, в которых раскрывались чьи-либо данные без согласия этих людей.