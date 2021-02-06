Арестован мошенник, который обманывал желающих снять жилье в Риге. Он использовал чужое имя

Полицейские по подозрению в мошенничестве задержали мужчину, который, предлагая сдавать жилье в Риге, в общении с потенциальными клиентами, называл себя Марисом Поздняксом.

У сотрудников правоохранительных органов есть обоснованные подозрения, что задержанный мог обмануть не одного человека, который хотел снять квартиру, в основном в Рижском районе.

По имеющейся у полиции информации, мужчина мог совершить мошеннические действия в связи с сдачей квартир в аренду, а именно пообещал зарезервировать квартиру для потенциального арендатора в случае перевода залога на указанный им банковский счет.

После зачисления денег на счет, аренда так и не была обеспечена, деньги не возвращены, а дальнейшее общение - прервано.