"Боялась стать подопытным кроликом": эстонские медсестры о вакцинации от коронавируса

Вакцинация прошла быстро и безболезненно. В тот же вечер и на следующий день я почувствовал боль в месте укола, но это не мешало моим обычным занятиям. Других побочных эффектов я не заметила. Мы проводили среди коллег вакцинацию в течение нескольких дней и каждый раз было теплое чувство на душе - мы все вместе и справимся с этим, поддерживая друг друга.

Мое здоровье (после вакцинации - прим.ред.) в порядке, и я очень надеюсь, что скоро мы сможем жить и работать в привычном ритме. Мои привычки не изменились с момента вакцинации - я продолжаю носить маску, дезинфицировать руки и стараюсь ограничивать число контактов. Вакцинация не дает мне никакого оправдания или свободы не соблюдать текущие требования или принимать их более свободно. Я рада, что среди моих знакомых много людей, которые понимают необходимость вакцинации.

Туули Альбрант, медсестра отделения неотложной помощи

Решение о вакцинации было совсем несложным. Не взвешивала его долго. Я искала обоснованные ответы на вопросы в базах данных, а также связывался с соответствующими специалистами.

Оглядываясь назад, я удивляюсь, почему я вообще позволила поддаться чужому влиянию и почему я слушала мнение так называемых женщин в сауне. Хотя от этого много пользы, я получила ответы и теперь могу поделиться ими с другими.

Решающим аргументом было то, что я видела, как болезнь влияет на пациентов и наших коллег.

Это была неприятная картина, когда коллега не мог поднять голову из постели и ответить на вопросы.

Вакцинация прошла очень хорошо. Я была со своими коллегами, и на протяжении всей процедуры у нас сохранялось хорошее чувство юмора. Мы фотографировались и чувствовали себя хорошо. Естественно, было также беспокойство, потому что разговоры о возможной анафилаксии слишком распространены и затрагивают всех нас. Как и ожидалось, ничего не случилось ни с кем, включая коллегу из нашей группы, который ранее дважды сталкивался с анафилактическими реакциями. Чувство облегчения? Я думаю, оно придет, когда будет сделана вторая доза. Кроме того, знание того, что эффективность тогда достигает 95%.

Чувствую ли я (после прививки - прим.ред.) неприкосновенной - нет. Чувство безопасности мне все еще придают средства индивидуальной защиты, используемые на работе ежедневно, а также вне ее. В нашей семье обычное дело уже на протяжении многих лет - после прихода с улицы мыть руки. Я жду свою вторую дозу. Я буду счастлива и спокойна, когда мы преодолеем заболевание.

Наталья Метелица, заведующая сестринским отделением из Ида-Вирумаа