Rīgas satiksme тестирует автобус на водороде

Автобус будет перевозить пассажиров на регулярных рейсах и будет курсировать по 55-му автобусному маршруту "Улица Абренес - Яунмарупе".

С начала 2020 года в Риге действует водородная станция, где произведенным водородом заправляют десять троллейбусов, но при таком количестве тренспортных средств станция не работает на максимально возможную мощность, - пояснила Барташевича-Фелдмане.

По ее словам, результаты испытаний водородного автобуса позволят определить потенциальную загрузку станции, а также сколько расстояний сможет преодолеть водородный автобус с одной заправкой в ​​условиях города. Тестирование выбрано сознательно в зимних условиях, когда эксплуатация автобуса сложнее, чем летом.

Автобус, работающий на водороде, белого цвета и будет визуально отличаться от других автобусов Rīgas satiksme,

но, как и в любом другом транспортном средстве, посадка и высадка в этом автобусе осуществляется через среднюю и заднюю двери. Пассажиры должны пройти регистрацию после посадки в транспортное средство. Обязательно занимайте только отмеченные места в автобусе. Об остановках объявит водитель.

Сообщается, что строительство водородной заправочной станции было начато в мае 2017 года, а в декабре 2019 года станция была введена в эксплуатацию. Проект носит международный характер и включает шесть партнеров из трех стран - Латвии, Эстонии и Нидерландов.