Россия выдала Испании разыскиваемого за убийства литовца

"Сегодня состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала Волк.

Он был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать в РФ по чужому паспорту.

Правоохранители получили информацию, что мужчина - гражданин Литвы, его разыскивали испанские и литовские власти за незаконное лишение свободы и убийства.

Генпрокуратура России заявила, что удовлетворила ходатайство Испании о выдаче подозреваемого.

Согласно обвинению, в 2017 году в испанском Аликанте Вяткевичюс во время ссоры убил мужчину с помощью молотка и кухонного ножа. Кроме того, у него и его сообщника было большое количество марихуаны, которое позже было обнаружено в их доме.