Вс, 7.02.2021
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Алексей Навальный
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Россия выдала Испании разыскиваемого за убийства литовца

Иллюстративное фото ФОТО: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Гражданин Литвы экстрадирован из России в Испанию, где его разыскивали за убийства и незаконное лишение свободы, пишет Rus.Postimees со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Сегодня состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса", - сказала Волк. 

Он был задержан в марте 2020 года в аэропорту Внуково при попытке въехать в РФ по чужому паспорту.

Правоохранители получили информацию, что мужчина - гражданин Литвы, его разыскивали испанские и литовские власти за незаконное лишение свободы и убийства.

Генпрокуратура России заявила, что удовлетворила ходатайство Испании о выдаче подозреваемого.

Согласно обвинению, в 2017 году в испанском Аликанте Вяткевичюс во время ссоры убил мужчину с помощью молотка и кухонного ножа. Кроме того, у него и его сообщника было большое количество марихуаны, которое позже было обнаружено в их доме.

В октябре 2017 года суд Аликанте выдал европейский ордер на арест подозреваемого.

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