Илон Маск и Граймс впервые показали свои фото с сыном X Æ A-12
Илон Маск и певица Граймс впервые опубликовали в соцсетях фото со своим сыном X Æ A-12, пишет Esquire.
Илон Маск и певица Граймс впервые опубликовали в соцсетях фото со своим сыном X Æ A-12, пишет Esquire.
Оба родителя поделились фото с сыном в Instagram.
Напомним, сын Граймс и Маска появился на свет 4 мая. Для предпринимателя это уже шестой ребенок. Для Граймс - первый. Новорожденного пара сначала назвала X Æ A-12. В документах оно записано как X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации.
Ранее Граймс в своем Twitter-аккаунте расшифровала значение необычного имени X Æ A-12:
Илон Маск впервые озвучил имя сына в эфире шоу Джо Рогана. Маск по отдельности произнес каждую часть имени, в итоге получилось "Экс Эш Эй Твелв".