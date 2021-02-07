Вс, 7.02.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики
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Илон Маск и Граймс впервые показали свои фото с сыном X Æ A-12

ФОТО: AP/Scanpix

Илон Маск и певица Граймс впервые опубликовали в соцсетях фото со своим сыном X Æ A-12, пишет Esquire.

Оба родителя поделились фото с сыном в Instagram.

Напомним, сын Граймс и Маска появился на свет 4 мая. Для предпринимателя это уже шестой ребенок. Для Граймс - первый. Новорожденного пара сначала назвала X Æ A-12. В документах оно записано как X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации.

Ранее Граймс в своем Twitter-аккаунте расшифровала значение необычного имени X Æ A-12:

  • X - неизвестная переменная;
  • Æ - эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект);
  • A-12 - самолет-штурмовик;
  • буква "A" в имени также символизирует любимую песню Граймс "Архангел".

Илон Маск впервые озвучил имя сына в эфире шоу Джо Рогана. Маск по отдельности произнес каждую часть имени, в итоге получилось "Экс Эш Эй Твелв". 

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