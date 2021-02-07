Илон Маск и Граймс впервые показали свои фото с сыном X Æ A-12

Напомним, сын Граймс и Маска появился на свет 4 мая. Для предпринимателя это уже шестой ребенок. Для Граймс - первый. Новорожденного пара сначала назвала X Æ A-12. В документах оно записано как X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации.