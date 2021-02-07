Эстонский евродепутат собирает подписи за отставку посетившего Москву Борреля

Входящий в Европарламенте во фракцию Европейской народной партии Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма и попросил самое позднее к понедельнику дать знать, хотят ли они подписаться под письмом. "В настоящее время уже более 20 сторонников, включая очень важных людей", - сказал Террас в воскресенье вечером.

Он не захотел предполагать, сколько подписей удастся получить. "Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - сказал Террас.

Среди прочего, Террас предложил всем депутатам Европарламента от Эстонии присоединиться к письму и дать знать до понедельника, подпишутся ли они. В субботу в комментарии для Postimees эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и отметила, что это был вопрос политического прагматизма и что ключевым словом визита была вакцина.

"Я не могу сказать, будет ли направленное Урсуле фон дер Ляйен письмо иметь какое-либо реальное влияние. Хочется надеяться, что сам Боррель осознает свою ошибку и поймет, что он вел себя таким образом, что не может дальше представлять европейские страны. Он открыто солгал, что никто не требовал санкций из-за заключение Навального, что не соответствует действительности. Он также дал России возможность использовать свой визит для пропаганды", - сказал Террас.

Глава МИД Эстонии: время было выбрано неудачно

По словам министра иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, время визита было неудачным и еще до визита Борреля она говорила, что одним из предварительных условий должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным.

Она также отметила, что нужно было бы хотя бы на месте попытаться встретиться с женой Алексея Навального или, если это было невозможно устроить, с представителем Антикоррупционного фонда (ФБК).

По мнению Лийметс, Жозеп Боррель должен был бы также отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за систематические и обширные нарушения прав человека.

Эстония - одно из государств-членов, поднявших вопрос о введении таких санкций.