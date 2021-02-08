Парня в его второй рабочий день засыпало заживо. Спустя два года виновных нет

В конце 2018 года 24-летний сын Эдите Катены Рихард вернулся в Латвию после заработков в Германии.

"Так случилось, что ему предложили работу в Ceļu pārvaldе. Он без раздумий согласился, прошел всех врачей. После первого рабочего дня ни на что не жаловался", - вспоминает мать погибшего.

Второй рабочий день выпал на понедельник, 25 февраля. Предприятие получило заказ на реконструкцию системы отвода дождевой воды в Саласпилсе, рядом с Даугавпилсским шоссе.

После обеда было необходимо завершить рытье траншеи шестиметровой глубины и поместить в нее трубы, однако траншея внезапно обрушилась, полностью закопав двух рабочих.

Алексея Соколова спасли, а поиски Рихарда Катенса продолжались шесть минут. Его вытащили из траншеи уже без каких-либо признаков жизни. 5

После обрушения на объект в Саласпилсе прибыли и Государственная трудовая инспекция, и полиция. Инспекция начала проверку компании. После долгого и сложного расследования были обнаружены два существенных нарушения - неудовлетворительная рабочая среда и недостаточный контроль за организацией труда. Инспекция пришла к выводу, что креплений по краям было недостаточно и рабочих нельзя было пускать в траншею.

Заключение Государственной трудовой инспекции против Ceļu pārvalde было передано в полицию и служит важным доказательством. Несмотря на то, что решение Инспекции о наложенном штрафе компания обжаловала в суде, акт о нарушениях Ceļu pārvalde все еще в силе и никем не отменен, утверждает Nekā personīga. Однако значительного прогресса за два года расследования этого уголовного дела не произошло.

"По сравнению с другими аналогичными делами досудебное производство занимает год. В этом случае у нас уже прошли два года, что значительно дольше обычного. 5

Это вызывает вопросы о том, что там происходит. Например, аналогичное дело было, когда с крыши Министерства финансов упал человек. Несчастный случай произошел в ноябре 2019 года, и в ноябре 2020 года уже были предъявлены обвинения", - отметила присяжный адвокат и представитель семьи погибшего Агнесе Медне.

По словам сотрудника Уголовной полиции Саласпилсского участка Дениса Яцкива, на данный момент в этом деле нет подозреваемых. Продвижение дела идет медленно, так как полицейские зависят от экспертиз других учреждений. Полиция пока не комментирует, сотрудничает ли Ceļu pārvalde со следствием.

По сведениям Nekā personīga, дело, возможно, замедляет и то, что в полицию не приходят не только возможные подозреваемые, но и второй пострадавший, который продолжает работу в компании. 5

О компании Акционерное общество Ceļu pārvalde - старое и опытное предприятие. Несколько лет назад его у Рижского самоуправления купила известная семья Мамедовых.

В прошлом году оборот компании составил 27 миллионов евро, прибыль - миллион.

Ceļu pārvalde в основном получает заказы от Рижской думы и самоуправлений пригорода - Гаркалне, Саласпилса, Юрмалы.

Настоящим бенефициаром компании является Адыгезал Мамедов. Один из самых богатых людей страны.

"Они ничего не будут платить, сын виноват сам, что пошел в траншею, что не соблюдал правила техники безопасности, хотя он работал всего второй день, опыта у него не было, там был прораб, он же должен был видеть, есть ли там эти укрепления, достаточны ли они. Что сыну сказали, то он и делал", - говорит мать Катенса.

Celtniecības darbu laikā #Salaspils #Latvija tranšejā zem smiltīm aprakti vairāki strādnieki. Neoficiālā informācija liecina par 1 bojā gājušo un (vienu vai divu) cietušajiem.

📷 Edgar Deputat pic.twitter.com/O9LfBHNifu — BreakingLV (@breakinglv) February 25, 2019

В полиции заявляют, что планируют передать дело в прокуратуру не позднее начала весны. С пометкой, если стороны не будут препятствовать завершению расследования.

Матери погибшего непонятно, почему так долго не удается выяснить, кто виноват в смерти ее сына. Единственное ее утешение - внучка София.

"Сейчас ей восемь лет, она учится во 2-м классе. Когда она у меня, она вспоминает его, говорит, не хватает. Ходим на кладбище. Она рисует для него", - поделилась мать Катенса. 5