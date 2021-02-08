Пн, 8.02.2021
Лишь несколько компаний в сфере туризма в Латвии имели достаточно ресурсов и сбережений, чтобы поддерживать свой бизнес на плаву так долго. Кроме того, сами предприниматели вложили в выживание больше, чем государство. Эрик Лингеберзиньш, профессор Высшей школы бизнеса Turība
Эрик Лингеберзиньш, профессор Высшей школы бизнеса Turība
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В Латвии на год запрещена ретрансляция канала "Россия РТР". За что?
Дополнено в 16:23

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

​Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение на год запретить ретрансляцию канала "Россия РТР" на территории Латвии, написал в микроблоге Twitter председатель NEPLP Ивар Аболиньш. 

Решение вступает в силу 15 февраля. 

"Мы защищаем свое информационное пространство, защищали и будем защищать", - добавил Аболиньш. 

Он сообщил агентству LETA, что решение запретить ретрансляцию "Россия-РТР" в латвийском информационном пространстве на один год является правомерным, поскольку было выявлено четыре очень серьезных нарушения закона. НСЭСМИ констатировал, что информация, содержащаяся в ряде программ телеканала "Россия-РТР", нарушает п. 3 и 4 ст. 26 закона об электронных СМИ, которые запрещают разжигание ненависти, призывы к дискриминации лиц или группы лиц по признаку пола, расы или этнического происхождения, гражданства, религиозной принадлежности или убеждений, инвалидности, возраста и др., а также запрещают призывы к войне.

"Программам, разжигающим ненависть и призывающим к войне, нет места на территории Латвии. "Россия-РТР", которая считается главным пропагандистским телеканалом Кремля, перешла все границы, но мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать в будущем", - заявил Аболиньш.

NEPLP уже и ранее несколько раз на определенный срок запрещал ретрансляцию "России РТР" на территории Латвии, например, в январе 2019 года на три месяца.  

В свою очередь, летом 2020 года NEPLP начал процедуру ограничения телеканала "Россия РТР", зарегистрированного в Швеции, обещая возможный запрет на трансляцию в случае повторного нарушения. В передаче "60 минут" были обнаружены высказывания, разжигающие ненависть.

Согласно информации NEPLP, в ходе мониторинга программы "60 минут", которая транслировалась 10 июля 2020 года, были обнаружены высказывания, которые можно расценивать как разжигающие ненависть. Их использовали как участники, так и ведущая программы Ольга Скабеева. 

Во время дискуссии Украину назвали страной-террористом, а ее бывшего президента Петра Порошенко - террористом.

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Украинский представитель заявил, что Россия ждет раскола Украины, чтобы начать с ней войну. Во время обсуждения ведущая предложила России войти в Украину, успокоив обе стороны в конфликте.

Закон "Об электронных средствах массовой информации" (EPLL) определяет, что программы и передачи СМИ не могут призывать к разжиганию ненависти и побуждать к насилию. В этом случае NEPLP констатировал возможное разжигание ненависти к Украине и украинскому народу.

Согласно Директиве ЕС об оказании аудиовизуальных медиа-услуг, NEPLP обеспечивает свободу приема и не ограничивает трансляцию электронных медиа на территории Латвии из другого государства-члена Европейского союза или страны Европейского экономического пространства, за исключением случаев, когда программа существенно нарушает EPLL.

Если в программе констатировано нарушение, NEPLP должен сообщить об этом Европейской комиссии и поставщику медиа-услуг, а также государству, под юрисдикцией которого он находится. Если в течение года NEPLP на телеканале обнаружит как минимум еще одно нарушение, он будет иметь право принять решение и временно ограничить трансляцию канала на территории Латвии.

Как в своем пресс-релизе указывает NEPLP, случилось не просто повторное нарушение, а еще три. 

Второе нарушение 

Второе нарушение было зафиксировано в программе "60 минут" от 17 сентября 2020 года. Ведущим выступил Евгений Попов. На протяжении всей передачи не только выражалась позиция о том, что страны бывшего Советского Союза ни на что не способны, терпят поражение и достойны презрения, но и прозвучали высказывания, содержащие угрозы военного характера, такие как "на эти территории (литовские города Вильнюс, Клайпеда и север Польши) теперь мы (имеется в виду Россия) могли бы предъявить свои претензии; Нарву нужно присоединить к России, потому что там одни русские; латвийский город Екабпилс - это русский город". В программе также прозвучало, что "на границах должны быть размещены ракеты, потому что они все боязливые и наши (очевидно, российские) танковые цепи должны заставить их нас уважать", и что необходимо "поднять наши (очевидно, российские) самолеты и отправиться в сторону Берлина и Стокгольма".

Третье нарушение

Третье нарушение было констатировано в программе "60 минут" от 21 октября 2020 года. Ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева высказывали пренебрежительные комментарии в адрес белорусского народа, разжигали ненависть, а также призывали к насилию. Например, в программе прозвучало, что "ее (имелась в виду представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская) необходимо привезти из Литвы обратно в Минск, а затем - трибунал и повесить в центре Минска на всеобщее обозрение".

Также прозвучали грубые и уничижительные комментарии в адрес представителя белорусской оппозиции - "(...) какая-то стерва, баба? Посмотри на это отвратительное лицо. Это ведьма, это чудовище! Посмотрите на ее лицо", - тем самым оскорблялась не только оппозиция, но и вся часть белорусского народа, которая идентифицирует себя с оппозицией и хочет перемен в стране. Во время трансляции звучали и военные угрозы: "Один миллион, десять миллионов, сто миллионов будут уничтожены. Не будет столиц, ни Киева, ни Брюсселя (...), как сегодняшний Киев, лучше разрушить и отстроить заново".

Четвертое нарушение 

Четвертое нарушение было обнаружено в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 6 декабря 2020 года. Соловьев считает, что было бы лучше, если бы Советский Союз сохранился. Среди прочего программа призывала к войне: "нам нужно новое общество, нам нужен новый образ мышления, и нам нужна маленькая победа...". В том числе прозвучал призыв к восстановлению тех границ, что были 1 января 1990 года, и якобы НАТО "промолчит, потому что им плевать на страны Балтии и всех остальных". 

Соловьев неоднократно высказал очень агрессивные, враждебные, оскорбительные и грубые слова в адрес гостей передачи, представлявших украинскую сторону и украинцев. "Вы (имелись в виду украинцы), вы нацистские мрази. Запад никогда не будет вводить санкции против вас (Украины), но я надеюсь, что мы (Россия) введем санкции против вас, и тогда вы действительно будете дрожать".

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