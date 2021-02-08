KNAB начал проверку об отказе Латвии от больших поставок вакцины Pfizer

KNAB сообщил агентству LETA, что бюро в соответствии со своей компетенцией оценит всю информацию, касающуюся возможного факта нарушения - как информацию, доступную в публичном пространстве, так и информацию, доступную учреждениям.

В настоящее время неизвестно, может ли в будущем это расследование закончиться возбуждением уголовного дела.

Как сообщалось, в рамках первой закупки до 19 ноября 2020 года Латвия могла подать заявку на поставку до 860 000 доз вакцины Pfizer и BioNTech, однако было принято решение закупить только 97 500 доз вакцины. На следующем этапе, когда Латвии было предложено 430 000 доз вакцины от этого производителя, Латвия подала заявку на 100 000 доз.