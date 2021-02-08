Пн, 8.02.2021
Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии. Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
Рихо Террас, депутат Европарламента от Эстонии.
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"Предотвратить белорусский сценарий". В России предложили не допускать к выборам Навальную

Юлия Навальная ФОТО: DIMITAR DILKOFF / AFP

Российская ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила внести поправки в законодательство РФ, не позволяющие физическим лицам - иностранным агентам и их близким родственникам принимать участие в выборах всех уровней, пишет "Медуза". 

Президент ассоциации Рахман Янсуков направил письмо спикерам Госдумы и Совета Федерации, в котором объяснил свою инициативу желанием не допустить супругу Алексея Навального до участия в выборах в Госдуму в 2021 году. 

"Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на текст письма "Аванти".

Стоит добавить, что Юлия Навальная о подобных планах не объявляла. Реагируя на прозвучавшие новости, в сторис социальной сети Instagram она написала "Вот умора".

"Медуза" напоминает, что ассоциацию "Аванти" в 2014 году основал бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, а советником главы ассоциации в свое время была дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова.

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