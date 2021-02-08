"Предотвратить белорусский сценарий". В России предложили не допускать к выборам Навальную

Президент ассоциации Рахман Янсуков направил письмо спикерам Госдумы и Совета Федерации, в котором объяснил свою инициативу желанием не допустить супругу Алексея Навального до участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

"Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной - супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на текст письма "Аванти".

Стоит добавить, что Юлия Навальная о подобных планах не объявляла. Реагируя на прозвучавшие новости, в сторис социальной сети Instagram она написала "Вот умора".

"Медуза" напоминает, что ассоциацию "Аванти" в 2014 году основал бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, а советником главы ассоциации в свое время была дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова.