Сестра Марии Колесниковой о том, что с ней происходит в СИЗО

Активистку гражданского протеста в Беларуси и бывшего координатора избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября 2020 года по подозрению в призывах к захвату власти. С тех пор она находится под стражей - сначала в СИЗО в Жодино, теперь в СИЗО-1 в Минске. DW поговорила с ее сестрой Татьяной Хомич.

DW: Какие новости от Марии? Как ее состояние здоровья, настроение?

Татьяна Хомич: Психологическое состояние ее не изменилось. И она как раз недавно передавала, что, несмотря на тяжелые условия и в Жодино, где она находилась раньше, и сейчас в Минске в СИЗО, у нее при этом хорошее настроение. Она очень бодра и оптимистично настроена. Бывают проблемы со здоровьем из-за того, что в тюрьме курят. Ей это противопоказано. Но, к сожалению, возможности избежать этого пока нет. Сейчас ее физическое состояние тоже хорошее, хотя недавно были поводы для беспокойства.

Она умудряется заниматься спортом, старается бегать, поддерживать физическую активность. Сейчас много читает. К счастью, у нее есть книги, потому что с этим тоже бывают проблемы. Как мы знаем, у нее уже изымали книги. Она всю жизнь много читает, поэтому я очень рада, что такая возможность сейчас есть.

- Пишут, что она теперь выглядит по-другому.

- Да, на самом деле Мария - натуральная брюнетка. Возможности сходить к парикмахеру в СИЗО нет. Поэтому удалось передать ей машинку для стрижки. Сейчас у нее тоже короткая стрижка, но она брюнетка. Я думаю, что можно найти ее ранние фотографии в ее социальных сетях. И как она выглядит, можно сейчас себе представить.

- А письма от нее доходят? Когда было последнее?

- К сожалению, письма доходят с большим трудом. За январь она разослала около ста писем. Но, к сожалению, сама она получила только около десяти писем. И мне последнее письмо пришло где-то 20 января. Датировано 9 января. Оно еще о переезде из Жодино в Минск. После этого больше не было ничего.

- А посылки, передачи доходят? Все, что вы отправляете, она получает?

- Да, получает. Бывает, конечно, что, может, по ошибке попадаются в посылке какие-то запрещенные предметы. Тогда их просто не передают. Но, в целом, проблем с этим нет.

- Как проходит общение с адвокатом? Как часто он видится с Марией, в каких условиях?