В Эстонии по вине пьяного водителя погиб ребенок

Трагические события произошли вечером 28 января, когда в деревне Аардлапалу, Тартумаа, на втором километре дороги Тырванди-Ройу-Уникюла 51-летний мужчина выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение с Volkswagen Passat. В ходе проверки полиция установила, что водитель Ford находился в уголовно наказуемой степени опьянения.

В аварии крайне тяжело пострадала 30-летняя беременная женщина, находившаяся за рулем Volkswagen. Также тяжело пострадали водитель Ford, его 48-летняя пассажирка и 11-летний мальчик. Все четверо пострадавших были доставлены в Клинику Тартуского университета.

Находившуюся на последнем месяце беременную вызвали в больницу на роды, но второго февраля в результате аварии ребенок скончался. 18

Состояние других людей, пострадавших в аварии, не опасно для жизни.

"Очень трудно подобрать слова, чтобы описать эту трагедию и отчаяние. Больно думать, что безответственное поведение одного повидавшего жизнь человека отняло жизнь, которая даже не успела начаться", - сказал руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа. Он выразил глубочайшие соболезнования потерявшей ребенка семье.

"Произошедшее не является дорожно-транспортным происшествием. Это преступление. Известно, что если сесть за руль в нетрезвом виде, может случиться авария. Также известно, что если есть последствия, которые необратимы. Поэтому если кто-то нарушает согласованные в обществе правила и неоднократно, мы не можем сказать, что произошла авария. Совершенное является преступлением", - сказал он.

Лыунаская окружная прокуратура направила в суд ходатайство об аресте устроившего аварию 51-летнего мужчины, и суд удовлетворил ходатайство. Водителя Ford взяли под стражу в прошлую среду после окончания больничного лечения и отвезли в арестный дом.

Управлявший автомобилем Ford в алкогольном опьянении мужчина и его пассажирка были знакомы полиции в связи с сообщениями об алкоголе и домашнем насилии. Семья проживает в волости Кастре, их соседи рассказали Tartu Postimees, что пассажирка Ford также любит приложиться к бутылке.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм сказал, что спровоцировавший аварию мужчина в порядке производства о проступке был наказан за вождение в нетрезвом виде прошлым летом, по словам самого мужчины, у него привычка употреблять алкоголь каждую неделю. "В связи с этим весьма вероятно, что на свободе этот человек продолжит вести себя так же и подвергать опасности участников движения, поэтому его арест был неизбежен", - пояснил Тамм.

В ходе уголовного производства еще идет сбор доказательств, поэтому прокуратура не может сказать, знали ли пассажиры об опьянении водителя. Как выяснил портал Tartu Postimees, семья возвращалась из Тарту от друзей, а пассажирка также употребляла алкоголь. Предположительно, у нее тоже были водительские права, вследствие чего он предположил, что женщина села бы за руль сама, если бы не была выпившей.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм сказал, что сначала было начато производство по статье, предусматривающей вождение в нетрезвом виде. Однако какова будет квалификация этого дела в итоге, то есть будет ли происшествие рассматриваться как убийство, можно будет более точно сказать, когда будут проведены все назначенные экспертизы.

Руководитель отделения полиции Андрус Реймаа констатировал, что какое бы наказание ни получил водитель, оно, к сожалению, не вернет утраченную жизнь. "Каждый день мы стараемся устранять пьяных водителей из движения: проверяем трезвость водителей, по возможности у пьяного водителя конфискуется машина и направляются на лечение люди, страдающие алкоголизмом", - сказал он.

"Также не менее важен вклад других участников дорожного движения, сообщающих о водителях, которые могут быть нетрезвы, по номеру службы экстренной помощи. Если мы вместе сможем усилить этот социальный контроль, даже опасные пьяные водители будут иметь меньше возможностей добраться до наших улиц и дорог", - заключил он.