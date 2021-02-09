Поддержка больниц и вакцинация "лидеров мнений". Правительство рассказало о новых решениях

В пресс-конференции принимали участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс

Министр экономики Янис Витенбергс

директор департамента инфекционных болезней и профилактики SPKC Юрий Перевощиков

Видео: запись пресс-конференции

В уставный капитал нескольких больниц будет вложено 26,4 миллиона евро

На совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению было принято решение инвестировать 26,4 миллиона евро в уставный капитал нескольких больниц.

Основной капитал больниц будет увеличен для создания коек интенсивной терапии, закупки медицинского оборудования и аксессуаров, разделения потоков пациентов и открытия аптек..

Из решения правительства следует, что основной капитал Рижской Восточной клинической университетской больницы будет увеличен на 23 363 667 евро, основной капитал Клинической университетской больницы имени Страдиньша - на 2 714 444 евро.

Основной капитал Детской клинической университетской больницы будет увеличен на 119 938 евро, основной капитал больницы "Гинтермуйжа" - на 174 128 евро, а Стренчской психоневрологической больницы - на 35 507 евро.

Для мотивации населения не исключена скорая вакцинация лидеров мнений

В контексте вакцинации от Covid-19 Министерство здравоохранения не исключает возможности вакцинации лидеров мнений, чтобы подать положительный пример другим и побудить колеблющиеся группы населения к вакцинации, говорится в рассмотренном на заседании правительства сообщении Минздрава "О подлежащих приоритетной вакцинации группах лиц".

Для повышения мотивации людей может быть организована вакцинация лидеров общественного мнения, или "посланцев" вакцинации. Это люди, имеющие особые заслуги перед обществом, лидеры различных неправительственных организаций и люди, к которым прислушиваются и доверяют определенные общественные группы.

Для усиления вместимости больниц будет выделено 66,6 млн евро

Кабинет министров поддержал разработанный Министерством здравоохранения план действий по укреплению потенциала больниц путем выделения более 66,6 миллиона евро.

Поскольку заболеваемость Covid-19 остается высокой, а количество стационарных пациентов с тяжелым течением болезни растет, система здравоохранения с имеющимися в настоящее время ресурсами сталкивается с трудностями в оказании необходимой помощи пациентам. В то же время, согласно прогнозам, количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличится.

Для того, чтобы пациенты с тяжелым течением Covid-19 могли получить соответствующую медицинскую помощь, планируется закупить 82 новых койки интенсивной терапии и переоборудовать уже существующие.

Также планируется увеличить доступность койко-мест для размещения пациентов, наблюдения за состоянием здоровья и оказания помощи до тех пор, пока не будут получены результаты теста на Covid-19 и пациент не будет доставлен в больницу.

На выделенные средства планируется замена и приобретение медицинских приборов и оборудования.