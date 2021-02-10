Почему холодильники советских времен были оснащены замком?

В то время холодильники, кажется, изготавливались, чтобы служить веками. Даже сейчас, возможно, у кого-то дома есть такие реликвии, которые все еще выполняют свою основную задачу. Интересно, что были и модели, оснащенные замками, пишет портал Novate. И, конечно, это не было задумано, чтобы бороться с лишними килограммами.

Одной из причин было проживание в коммунальных квартирах. В 50-60-х годах прошлого века в таких квартирах жило несколько семей. Холодильник, оснащенный замком, был своего рода гарантией того, что продукты не съедят те люди, кому они не принадлежат.