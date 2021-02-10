Ср, 10.02.2021
Нам нужна буква латышского алфавита для обозначения звука uo. Роберт Озолиньш Паулс, представитель инициативы по введению новой буквы в латышский алфавит
Роберт Озолиньш Паулс, представитель инициативы по введению новой буквы в латышский алфавит
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Почему холодильники советских времен были оснащены замком?

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video, kolāža

Признавайтесь, вы хоть раз задумывались о том, что было бы хорошо, если бы холодильник можно было закрыть на замок, а ключ спрятать или отдать кому-то в вечерние часы? В советское время холодильники можно было закрыть на замок. Хоть и причина для этого была совершенно иной. 

В то время холодильники, кажется, изготавливались, чтобы служить веками. Даже сейчас, возможно, у кого-то дома есть такие реликвии, которые все еще выполняют свою основную задачу. Интересно, что были и модели, оснащенные замками, пишет портал Novate. И, конечно, это не было задумано, чтобы бороться с лишними килограммами.

Одной из причин было проживание в коммунальных квартирах. В 50-60-х годах прошлого века в таких квартирах жило несколько семей. Холодильник, оснащенный замком, был своего рода гарантией того, что продукты не съедят те люди, кому они не принадлежат. 

Была и еще одна причина. Холодильник иногда использовался и как сейф. В то время в нем прятали ценные вещи. В послевоенное время было много краж. Входные двери квартир и домов были из дерева - соответственно, ворам было нетрудно туда пробраться, но о холодильнике как о сейфе они даже не думали. 

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