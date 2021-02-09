За "зарплаты в конвертах" обвиняется бывший высокопоставленный сотрудник рижского аэропорта

Не упоминая имени человека, пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука сообщила, что, согласно обвинению, лицо, ответственное за охранную компанию, выплачивало "зарплату в конвертах" сотрудникам компании в период с апреля 2017 года по май 2018 года, таким образом нарушая правила оплаты труда.
Сотрудники компании ежемесячно получали "конвертную зарплату" в размере от нескольких десятков до нескольких сотен евро.
По данным прокуратуры, в один из месяцев сотрудникам компании была выплачена "зарплата в конверте" в размере 2624 евро.
В таких действиях лицо обвиняется в соответствии с разделом Уголовного закона о выплате заработной платы, не отраженной в бухгалтерском учете, если это было сделано в значительном размере. Такое преступление карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом.
Дело передано в Земгальский районный суд. В суде агентство LETA уточнило, что 2 марта суд рассмотрит дело Шалаева в письменном виде.
Прокуратура указывает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.
Согласно информации Firmas.lv, Шалаев владел фирмой BDG, работающей в области личной безопасности. Он также был членом правления этой компании с 2012 по 2017 год.
По состоянию на 7 декабря 2020 года долг компании составлял 145 293 евро. В начале 2019 года компания начала процесс ликвидации.
Шалаев когда-то владел юридической компанией AAE Consulting. Эта компания была ликвидирована в начале 2019 года.
Архивы агентства LETA показывают, что Шалаев когда-то был директором Департамента безопасности Рижского аэропорта и начальником Управления криминальной полиции Елгавского городского и районного управления полиции. Шалаев также несколько лет был депутатом Елгавской городской думы.