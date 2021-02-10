Закупка новой машины для экс-президента вызвала вопросы у автоторговцев

Руководитель президентской канцелярии Андрис Тейкманис указал: "Взяли ту спецификацию, которая была в прошлый раз, и нужно принять во внимание, что господин Улманис частично живет как в городе, так и в сельской местности".

Машина была выбрана в порядке конкурса, и в списке технических требований упомянуто, что это должен быть внедорожник, произведенный в 2020 году, он должен быть темного цвета металлик. Кроме того, установлены требования к конкретной длине автомобиля и размеру колес. Однако требования спецификации наводят автоторговцев на мысль, что конкретная машина была присмотрена уже заранее.

Президент автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс пояснил: "Глава страны должен показывать пример, но в данном случае это не так. Ясно видно, что выбрана конкретная модель, очевидно, у экс-президента есть желание ездить на охоту; однако это не было бы самым плохим, самое плохое, что срок доставки - две недели. Автопарк президента и особенно экс-президента можно планировать своевременно. Это означает, что ясно известна конкретная машина, и это не свидетельствует о возможности предложить лучшую цену, это не является хорошим примером".

В следующие четыре года новая машина обойдется в 1200 евро в месяц из денег налогоплательщиков или 48 000 евро в целом, не считая PVN. 7

В сумму входят не только лизинговые платежи за аренду машины, но и услуги полного сервиса.

"Мы не покупаем автомашины, так как было бы сложно взять на себя материальную ответственность", - отметил Тейкманис.

В свою очередь Кулбергс заявил: "Это адекватный платеж за тот спектр услуг, и не надо вкладывать ресурсы в продажу".